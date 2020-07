Insel-Feeling auf den Balearen

Insel-Flair, traumhafte Strände und Buchten und romantische Sonnenuntergänge laden zum Abschalten und Entspannen auf den Balearen ein.

Die Balearen sind eines der beliebtesten Reiseziele im westlichen Mittelmeer und das nicht um sonst, denn die Inseln haben alles zu bieten, was einen traumhaften Sommerurlaub ausmacht. Ob beim Entdecken der filmreifen Landschaft, beim Entspannen am Strand oder beim Bummeln durch eins der Fischdörfer, Urlaubsgefühle sind hier garantiert.

Sonnenuntergang auf dem Segelboot und traumhafte Orte entdecken auf Mallorca

Am Segelboot über das kristallklare türkisblaue Wasser der größten Baleareninsel gleiten, den Sonnenuntergang am Boot genießen, versteckte Höhlen erkunden oder durch die belebte Inselhauptstadt Palma flanieren - das ist die Vielfalt Mallorcas. Beim Urlaub auf Mallorca wird man definitv vom mediterranen Lebensstil erfasst. Neben dem Badeurlaub an den traumhaften Stränden der Insel, gibt es in Palma so einiges zu erkunden. Nach einer Besichtigung der Kathedrale, der Festung Castillo de Bellver, einem Besuch im Museum Es Baluard oder dem Shoppen in den exklusiven Geschäften der Passeig del Born, kann man in einem der Restaurants bei mediterraner Küche Energie tanken.

© www.spain.info

Doch Palma ist nur einer der schönen Orte der Insel, auch beschaulichere Orte wie Valldemossa oder Sóller faszinieren mit ihrem Flair. Weitere beliebte Ausflugsziele sind die eindrucksvolle Gartenanlage Son Marroig, der geschäftige Hafen von Pollença oder Alcudia mit seinen naturbelassenen Stränden.

Sonne, kristallklares Wasser und Natur pur auf Menorca

Eine Küste von 216 Kilometer, schroffe Klippen und rötliche Strände im Norden und sanfte Buchten mit goldgelbem Sand im Süden erwarten Urlauber in Menorca. Die Insel vermittelt ein Gefühl der Ruhe, wozu in erster Linie die kostbare Natur beiträgt. Dank seines großen ökologischen sowie landschaftlichen Reichtums wurde Menorca von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Neben den traumhaften Stränden, ist ihr archäologisches und kulturelles Erbe ein weiterer Anziehungspunkt der Insel. Erkunden kann man monumentale Anlagen wie die Altstadt von Ciudadela, prähistorische Ruinen wie die Gemeinschaftsgräber Naveta des Tudons, Fundstätten wie die von Mahón, kleine Fischerdörfer oder die Leuchttürme der Insel.

© www.spain.info

Ibiza - eine Insel, um sich frei zu fühlen

Ibiza ist ein absolutes Traumziel im Mittelmeer. Kleine Buchten im Blau des Mittelmeers, Pinienwälder, Segelboote, ruhige Dörfer mit ländlichem Charme, luxuriöse Beachclubs und Unterkünfte in paradiesischer Umgebung locken Touristen nach Ibiza. Die Vielfalt der Insel vermittelt ein Gefühl der Freiheit. Ibiza ist so authentisch, dass es ihr gelingt, das tollste Nachtleben mit historischen Bauwerken und einer Meeresbiodiversität zu vereinen, die zum Welterbe erklärt wurden.

An der türkisblauen Bucht Cala d’Hort, der das beeindruckende Naturschutzgebiet Es Vedrà vorgelagert ist, entspannen, einen Ausflug mit dem Segelboot ab den Häfen Eivissa, Sant Antoni de Portmany und Santa Eulària des Riu unternehmen, ein Essen an der Strandpromenade genießen und den Sonnenuntergang in Es Caló d'es Moro erleben und den Tag in einem der Bars der felsigen Küste von Ses Variades ausklingen lassen - so kann ein Urlaubstag in Ibiza aussehen. Beliebte Urlaubsaktivitäten sind der Besuch einer der Märkte oder Burg von Ibiza Stadt.

© Jaume Capella

Abschalten auf Formentera

Die Küstenlandschaft ist von kleinen Ortschaften, natürlichen Häfen und wunderschönen Leuchttürmen wie die von La Mola und Cap de Barbaria geprägt. Die Strände und Buchten dieser Baleareninsel sind bekannt für ihren feinen, weißen Sand und ihr türkisblaues Wasser und eignen sich perfekt zum Abschalten. Formentera überzeugt mit seiner einzigartigen Landschaft wie im Naturpark Les Salines, den berühmten Kunsthandwerkmärkte der Insel und traditioneller Gastronomie.

Abschalten und Entspannen auf den Baleareninseln:

www.spain.info