Inspirierende Menschen und Geschichten. Danach sucht das neue 5* Cora Cora Maldives Resort diesen Sommer. Das ultimative „Inspirational Idol“ darf sich über eine siebentägige Traumreise für zwei Personen ins Inselparadies im Indischen Ozean freuen.

Gesucht werden Menschen, die Widrigkeiten überwunden und mit Ausdauer eine neue Bestimmung gefunden haben. Um damit wiederum andere Menschen zu inspirieren, eine ähnliche Reise zu beginnen. Den ganzen Juni über kann man sich online bewerben, zu gewinnen gibt es eine Woche für zwei Personen im Cora Cora Maldives Resort. Inklusive Flüge, Transfer via Wasserflugzeug, Premium All-inclusive Paket, Aktivitäten und einer großen Portion Freiheit, sich mitten im Paradies des idyllischen Raa Atolls neu inspirieren zu lassen.

© www.coracoraresorts.com ×

Geschichten, die inspirieren und bewegen

Der Contest richtet sich an alle Personen, die eine fesselnde Geschichte zu erzählen haben und dabei Spuren im Leben von anderen Menschen hinterlassen haben. Den Themenfeldern sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Musik, Kunst, Sport oder Wissenschaft – vielleicht ist das „Inspirational Idol“ ein Virtuose an der Ukulele, eine Extremsportlerin oder ein Verfechter einer volkstümlichen Tradition. Es zählt nur eins: Das ultimative „Inspirational Idol“ liebt, was es tut, hat seine Passion und Bestimmung gefunden, alle Hindernisse überwunden und inspiriert Menschen dazu, weiter nach vorne zu gehen.

Bereits ab August dieses Jahres kann die Gewinnerin oder der Gewinner dann die Traumreise auf die Malediven antreten und direkt in das Paradies eintauchen. Dank Premium All-Inclusive Basis im Cora Cora Maldives Resort kann sich das Gewinnerpaar durch vier Restaurants und das Inselcafé schlemmen. Im Paket inbegriffen sind auch die internationalen Flüge vom gewünschten Abflughafen sowie der Transfer mit dem Wasserflugzeug.

© www.coracoraresorts.com ×

Während des Aufenthalts warten eine wohltuende 45-minütige Spa-Behandlung auf die beiden Reisenden sowie ein unvergesslicher Sunset Cruise. Auch Wassersportaktivitäten wie Windsurfen, Katamaran Touren, Kajak und Stand-up Paddeln sind im ultimativen Gewinnerpakte enthalten. Und natürlich können die Gewinner*innen von allen weiteren Annehmlichkeiten des Resorts profitieren, wie dem Fitness- Center mit Meerblick, Yoga-Stunden im Sonnenaufgang und vielem mehr.