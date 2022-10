Neun auf einen Streich: Durch die Übernahme von neun Hotels und Apartmenthäusern in Wien, Salzburg und Linz erweitert Leonardo Hotels Central Europe sein österreichisches Portfolio massiv.

Mit den neuen Häusern sowie dem Bestandshaus Leonardo Vienna im sechsten Bezirk avanciert das in Berlin ansässige Hotelunternehmen zu einem der größten Hotelanbieter in Österreich mit über 1.400 Gästezimmern.

Leonardo Hotels Central Europe ist Teil der Fattal Hotel Group, die in Europa und Israel über 250 Hotels betreibt. Die aktuelle Expansion beinhaltet die Übernahme der Bestands-Hotelimmobilien der österreichischen Star Inn-Gruppe mit insgesamt acht Hotels: fünf Häuser in Salzburg, ein Haus in Linz und zwei Häuser in Wien. Dazu gehört auch der Kauf des neugebauten, aber bisher nicht eröffneten Hotelprojektes an der Linken Wienzeile.

© ZOOMVP.AT ×

Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe: „Bislang waren wir nur in Wien mit einem Hotel vertreten. Mit der Übernahme der neuen Häuser erschließen wir endlich auch in Österreich neue Destinationen und stärken damit unser umfangreiches und vielfältiges Portfolio."

Vielfältiges Produktportfolio

Ein Investitionspaket ist geschnürt für umfangreiche Renovierungen in allen Häusern, um das besondere Interieur und den Look & Feel der Leonardo Hotels einzubringen. Ebenfalls wird für die Häuser eine höhere Hotelkategorie angestrebt. Das Star Inn-Hotelportfolio wird inklusive aller Mitarbeitenden übernommen. So gelingt es der Hotelgruppe, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und auch neue Jobs zu schaffen. Bei den Häusern der Star Inn Gruppe handelt es sich um das Star Inn Linz, das Star Inn Salzburg Airport Messe, das Star Inn Salzburg Gablerbräu, das Star Inn Salzburg City, das Loft Collection Mirabell, das Loft Collection Linzergasse in Salzburg sowie das Star Inn Vienna Main Train Station und das Star Inn Vienna Schönbrunn. Die weitere Wiener Hotelimmobilie an der Linken Wienzeile konnte durch den Vorbesitzer nach Fertigstellung aufgrund der Pandemie nicht eröffnet werden. Die Neueröffnung unter der Marke Leonardo ist ebenfalls nach Abschluss der Renovierungsinvestitionen noch in diesem Jahr für Mitte Dezember geplant.

© Leonardo Hotels Central Europe ×

Weitere Informationen finden Sie auf www.leonardo-hotels.de