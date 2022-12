Mit der Familie ins Winter-Wonderland

Ein Winterurlaub in JO – in St. Johann in Salzburg - kann so vielfältig sein wie die Region selbst. Allein das Skigebiet Snow Space Salzburg, das Wagrain, Flachau und „JO“ Salzburg vereint, umfasst 210 Pistenkilometer, 12 Gipfel, 60 Skihütten und 70 Seilbahnanlagen.

Neben dem Ski- und Snowboardvergnügen gewinnen die sanften Winterangebote weiter an Bedeutung. Von sportlichen Hundeschlittentouren, ausgiebigen Winter- und Schneeschuhwanderungen, Spaß in der Loipe, romantischen Pferdekutschenfahrten bis hin zum Eislaufen wartet auf die Gäste mitten in den verschneiten Salzburger Alpen ein Aktiv- und Relax-Programm vom Feinsten.

„Unser hoher Qualitätsstandard in der Hotellerie und Gastronomie, die gelebte Gastlichkeit sowie unsere Angebote auf und abseits der Piste machen uns zu einer der familienfreundlichsten Regionen Österreichs“, sagt Hannes Rieser, Geschäftsführer vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg, und ergänzt: „Natürlich wird der Winter aufgrund der Teuerungswelle und den gestiegenen Energiepreisen herausfordernd, wir blicken dennoch positiv in die Zukunft.

© JO Salzburg Chris Perkles ×

Ein Wintertourismus wird stattfinden und das ist für uns in der Region ein wichtiges Signal. Mit dem neuen Online-Frühbucher-System von Snow Space Salzburg lässt sich heuer einiges sparen. Je früher unsere Gäste buchen, desto günstiger ist das Ticket.“

Spartipps für den Winterurlaub

Um die Geldbörse zu schonen, scheinen mit den Ski amadé Familyweeks, dem Jungfamilienticket sowie der Ski amadé Osterfamilienaktion zeitgemäße Angebote auf. Neu in diesem Jahr ist das Online-Frühbucher-System.

Mit dem ermäßigtem Ticket in der Tasche geht es hinein ins Winter-Wonderland. Die breiten und übersichtlichen Skipisten, coole Snowparks, die Erlebnisstrecke „Teufelsroute“ sowie weitere Fun-Elemente für Freestyler:innen bieten vor allem Kindern und Jugendlichen eine abenteuerliche Spielwiese im Schnee.

© JO Salzburg ×

Ein nachhaltiges JO Family Wintervergnügen

Neben einem klaren Familienschwerpunkt wird in St. Johann in Salzburg die Nachhaltigkeitsstrategie der Snow Space Salzburg Bergbahnen umgesetzt, um Ski- und Wintergäste bei einem umweltschonenden Skiurlaub zu unterstützen. Attraktive ÖBB-Packages motivieren auch im Winter 2022/23 zur öffentlichen Anreise.

Direkte Zugverbindungen aus Wien, Linz, München, Düsseldorf und weiteren deutschen Großstädten bieten höchsten Gästekomfort. Angekommen in St. Johann in Salzburg kommen die Gäste in den Genuss einer prachtvollen Natur- und Bergwelt. Bei den Unterkünften sind die 16 „JO“ Family Partner federführend. In diesen ausgewählten Hotels, Gasthäusern oder Appartements ist das Angebot bis ins kleinste Detail auf Familien abgestimmt.

© JO Salzburg Chris Perkles ×

Reichlich Strahlkraft besitzt das charmante Alpendorf, eingebettet zwischen Wäldern und Bergen. Der Stadtteil der Gemeinde St. Johann im Pongau ist dank der einzigartigen Lage ein beliebtes Ziel für Besucher:innen aus der ganzen Welt. Mit reichlich Kultur locken Sehenswürdigkeiten wie der Pongauer Dom oder die größte Einkaufsstraße des Pongaus. Tipp: Salzburg, die Kulturhauptstadt Europas, ist nur rund 60 km entfernt.

„LichtAdvent“ und Pistengaudi bei „Eule DC“

Der „LichtAdvent“ in St. Johann in Salzburg versprüht vom 17. November bis 23. Dezember vorweihnachtliche Stimmung. Der Adventmarkt steht für eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne. Bei den Adventhütten werden die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.

Tipp: Das qualitätsvolle Kunsthandwerk eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk unterm Christbaum. In der Wintersaison 2022/23 scheint der „Eule DC“ Wettkampf wieder im Eventkalender auf. Das „wilde Rennen“ findet am 1. April 2023 statt und wird bereits zum 12. Mal im St. Johanner Alpendorf ausgetragen.

© JO Salzburg Chris Perkles ×

Die mit unzähligen Schanzen und Schikanen gestaltete Strecke verläuft überwiegend abseits der Piste und wird durch spektakuläre Sprünge auch für die vielen Zuschauer:innen zum absoluten Highlight. Bis zu sechs Rennläufer:innen beginnen in einem Starter-Pack im 2-Minuten-Takt gleichzeitig auf der Strecke. Somit ist Action und Spannung entlang der gesamten Strecke garantiert.

Zu den weiteren Highlights zählt der „ParaSki Worldcup" im Zeitraum vom 17. bis 19. März 2023. Über 50 Athlet:innen aus sechs Nationen stellen ihr Können in zwei Riesentorlauf-Durchgängen und beim Fallschirmzielspringen unter Beweis und kämpfen um den Sieg in der Einzel- und Teamwertung.

„JoKiWo“ versprüht Winterzauber

Den krönenden Abschluss der Wintersaison läutet die „JoKiWo“ ein. Die coolste Kinderwoche der Alpen findet vom 3. bis 7. April 2023 wieder als Winteredition statt und punktet mit einem geballten Entertainment-Programm für Kids & Teens. Gleich zum Start der „JoKiWo“ erfahren die Teilnehmer:innen mehr über die technischen Herausforderungen einer Bergbahn.

Probesitzen in den Pistenraupen oder im Helikopter dürfen auch nicht fehlen. Ebenso wie ein Besuch der Hundestaffel der heimischen Bergrettung. Plus: Der Austria Freeski Day macht wieder halt im Snow Park Alpendorf – für reichlich Action ist somit gesorgt. Nach dem ganzen Pistenspaß kommen eine märchenhafte Fackelwanderung sowie der JOregional Shoppingtag gerade recht.

