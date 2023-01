LEGO® MYTHICA ist der brandneue und elfte Themenbereich im LEGOLAND® Deutschland Resort im bayerischen Günzburg. Eine fabelhafte Parallelwelt voller mythischer Energie. Saisonstart ist heuer am 25. März.

Direkt hinter dem „Land der Pharaonen“ – der letzten Erweiterung von 2019 – befindet sich das magische Portal zu LEGO® MYTHICA. Schreiten mutige Entdecker durch den felsigen Tunnel, finden sie sich in einer surreal anmutenden Parallelwelt wieder. Auf 1,2 Hektar wurde für über 15 Millionen Euro eine beflügelnde Fantasiewelt aus 1,5 Millionen LEGO Steinen geschaffen. Eines der neuen Highlights ist die neue Achterbahn inklusive Kopfüberfahrt direkt über dem MYTHICA Portal!

×

Die neue Achterbahn im Legoland Deutschland

Namensgeber der spektakulären Achterbahn ist der Himmelslöwe Maximus, der die Besucher*innen auch als riesiges LEGO Modell begrüßt. „Maximus – Der Flug des Wächters“ ist der erste Wing Coaster überhaupt in einem Legoland weltweit. Bei dieser Art der Achterbahn sitzen Fahrgäste (ab 1,20 Meter Körpergröße) jeweils rechts und links der Schienen, die Beine baumeln freischwebend. Der höchste Punkt befindet sich 17 Meter über dem Boden. Bei der Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde, bei der g-Kräfte von 2,2 g wirken, sorgen beeindruckende Kurven wie die nach innen geneigte Spirale „Helix“ oder das Kopfüber-Element „Korkenzieher“, für wohliges Bauchkribbeln.

© Tobias Rauh ×

Augmented Reality bei LEGO MYTHICA

In der bislang größten Erweiterung im Legoland Deutschland Resort warten 14 neue LEGO Modelle der fantasievollen und kunterbunten MYTHICA Bewohner auf die Gäste. Darunter beispielsweise ein Hund mit Pfauenfedern, eine Leoparden-Eule und ein Blümchen-Nashorn – denn MYTHICA ist voller Kreaturen, die Kinder im Spiel mit ihrer Fantasie erschaffen. Vier der Fantasiewesen können die Besucher sogar mittels der Legoland Deutschland App zum Leben erwecken! Nach Abscannen der Charaktere werden diese dank Augmented Reality auf dem Handybildschirm lebendig, fordern zu witzigen Aktionen auf oder laden zu einzigartigen Selfies ein.

Saisonstart im Legoland Deutschland am 25. März

Neben dem neuen, elften Themenbereich hält das Legoland Deutschland Resort ab Saisonstart am 25. März 2023 eine Menge weiterer Abenteuer für Erlebnishungrige bereit. Die im Jubiläumsjahr 2022 erstmals veranstaltete Parade mit beliebten LEGO Charakteren wird an ausgewählten Tagen weiterhin durch das Familienparadies ziehen. Action pur verspricht das NINJAGO Wochenende am 17. & 18. Juni. Fans der langen Nächte können sich schon mal den 29. Juli, 5. und 12. August im Kalender markieren: Dann gibt es extralangen LEGOLAND Spaß an lauen Sommerabenden unter Sternenschein. Im Juli, August und September gibt’s zudem eine geheimnisvolle Sommershow. Richtig gruselig wird es bei der Monster Party zu den Halloween-Wochen ab 30. September.

×

Übernachtungs-Tipps fürs Legoland Feriendorf

Wem ein Tag voller Abenteuer nicht ausreicht, der kann sein Familienerlebnis im neben dem Park gelegenen LEGOLAND Feriendorf verlängern. Übernachten kann man zum Beispiel im neu eröffneten NINJAGO Quartier, man kann wie ein echter Piraten-Kapitän auf einer Pirateninsel schlafen, oder in prächtigen Burgen ins Reich der Träume abtauchen. Vier Restaurants, unzählige Spielplätze, ein Hochseilgarten, Piraten-Golf und Bowlingbahnen runden das Übernachtungserlebnis ab.

Karten fürs Legoland Deutschland zum Frühbucher-Preis

Elf Themenbereiche mit fast 70 Attraktionen, über 57 Millionen verbaute LEGO Steine und Events von März bis Ende Dezember 2023 – das ist Legoland Deutschland. Jahreskarten gibt es schon ab 79 Euro. Tagestickets kosten vor Ort 64 Euro für Erwachsene und 58 Euro für Kinder. Online sind die Tagestickets die ganze Saison über günstiger und noch bis 29. Januar zum Frühbucher-Preis von 37 Euro erhältlich.