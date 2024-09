× Paradiesische Erlebnisse

Weekender. Es muss nicht immer eine Flugreise sein - ein sonniger Wochenend-Trip nach Stadtschlaining bietet ebenfalls Genuss, Kultur und Erholung. In dem verträumten Städtchen stehen die Zeichen auf Entschleunigung. Von der Friedensburg-Besichtigung geht‘s zum Fine-Dining - oder ins Day Spa.

90 Autominuten von Wien entfernt bietet der pittoreske Ort Stadtschlaining all das, was sich Aktivurlauber wünschen, die auch ein bisschen relaxen wollen. Das Burghotel Schlaining, das ehemalige Zeughaus der Burg, ist heute ein Boutiquehotel mit 64 modernen Zimmern und Suiten (mit Relax-Badewanne), die alle gleich ausgestattet sind und nur durch ihre Größe (19 bis 40 m2) unterscheiden. Das Motto hier lautet „Entschlainigung“; und so machen wir uns auf, den Ort zu erkunden.

Ein gemütlicher Spaziergang führt uns von der Sagmeistermühle aus dem 18. Jahrhundert zur ehemaligen Synagoge und schließlich in die Friedensburg Schlaining (erstmals 1271 urkundlich erwähnt), wo in sechs unterschiedlichen Ausstellungen ( am besten man nimmt an einer Überblicksführung teil) die Geschichte des Burgenlands mit vielen interaktiven Attraktionen erlebbar wird. Im sanierten Kellergeschoß dreht sich alles um die Burggeschichte und das Leben auf einer mittelalterlichen Burg. Über zwei Stockwerke erstreckt sich dann die Ausstellung „Burgenland ab 1921“ – eine interessante, komprimierte Version der Landesausstellung „100 Jahre Burgenland“. Und last but not least findet man im dritten Obergeschoß eine interaktive Ausstellung zu Frieden und Demokratie, die einen facettenreichen Überblick zu Friedensbildung und -erhaltung bietet. nach soviel geballter Geschichte und Information brauchen wir eine kleine Stärkung und kehren in das Burg-Bistro ein. Während wir Mangaliza-Würstel und gegrillten Ziegenkäse mit geflämmten Birnen genießen, können wir zusehen, wie im großen Burghof unter den fünf kronenförmig gepflanzten Kaiserin Sisi-Kastanien alles für eine festliche Hochzeit vorbereitet wird. Neu ist die Burgarena im Burggraben – eine Freiluftbühne mit rund 600 Sitzplätzen. Ein vielfältiges Konzertprogramm für 2025 wird aktuell erarbeitet. Im Granarium, dem atmosphärisch einzigartigen Festsaal der Burg, findet von 4. bis 7. November der KLANGherbst statt.

Gasthaus Csencsits: Gastgeber Jürgen und Melanie Csencsits. © ART Redaktionsteam/Iris Militis ×

Reduce Hotel Vital - Day Spa-Gäste können hoteleigenen Wellnessbereich nutzen © Andi Bruckner ×

Das Burghotel Schlaining wird als Hotel Garni – nur Frühstück – geführt. Dafür gibt es spezielle Gourmet-Packages. Eines führt zu Jeune Restaurateure Europe JürgenCsencsits nach Harmisch. Im Zimmerpreis inkludiert ist das fünfgängige Menü exkl. Getränke. Der mit drei Gault-Millau-Hauben und drei Falstaff-Gabeln dekorierte Koch verwöhnt seine Gäste mit naturverbundenen Köstlichkeiten. Gekocht und geschmort wird alles im Holzofen aus den 60er-Jahren. Eines seiner aktuellen Highlight-Gerichte ist das zarte Bauernhendl mit Apfel, Pastinake und südburgenländischer Trüffel. Der dazu servierte kräftige Grüne Veltliner harmoniert perfekt.

E-Bike & Wellness. Die vielen Kalorien wollen auch wieder verbrannt werden. Nachdem wir uns im Burghotel Schlaining am Frühstücksbuffet delektierten, satteln wir die hoteleigenen E-Bikes – einen mit regionalen Schmankerln gut gefüllten Picknick-Korb kann man optional dazu buchen. Unser Ziel ist der höchste Berg des Burgenlands, der Geschriebenstein (884 m) – die Uphill-Strecke führt via Bad Tatzmannsdorf und Glashütten bei Schlaining hinauf zur Aussichtswarte. Zurück geht‘s mit einem Zwischenstopp im Reduce Hotel Vital in Bad Tatzmannsdorf, einem Kooperationspartner des Burghotels Schlaining. Hier checken wir nach der Radtour im DaySpa ein und genießen die bereits vorab reservierte entspannende Hot-Stone-Massage. Das Hotel ist besonders für seine Moorpackungen und Kohlensäure-Bäder bekannt. Relaxed wird schließlich noch in der hoteleigenen Thermenlandschaft mit ihrer großzügigen Saunawelt. Empfehlenswert sind die zahlreichen geführten Saunaaufgüsse in der Blocksauna mit den klingenden Namen Eiszeit, Immun Booster oder Duftparadies. Kulinarisch lassen wir den Tag im hoteleigenen Restaurant Sonnengarten (zertifiziert mit der Grünen Haube) mit dem fünfgängigen Wahlmenü mit Roastbeef und Wildschweinrücken ausklingen.

Irene Stelzmüller

Auf einen Blick

Top Hotels

Burghotel Schlaining. Stadtschlaining. Event-, Hochzeits- und Seminarhotel mit modern eingerichteten Zimmern. Suiten mit Relax-Badewanne. E-Bike-Verleih. DZ inkl. Frühstück ab 200 Euro/Nacht. https://burghotel-schlaining.at

Reduce Hotel Vital****s. Bad Tatzmannsdorf. Funktionell eingerichtete Zimmer. Restaurant serviert regionale und vegane Köstlichkeiten. Wellnessbereich mit Thermalpools (In- und Outdoor). Day-Spa, DZ Deluxe inkl. HP „Plus“ ab 133 Euro p. P.

JRE Jürgen Csencsits verwöhnt seine Gäste mit naturverbundenen Köstlichkeiten. Geschmort wird der Braten im Holzofen. © ART Redaktionsteam/Iris Milisits ×

Top-Kulinarik

Csencsits. Harmisch. Restaurant & Buschenschank. Bodenständige Gerichte aus dem Holzofen. Mehrgängige Menüs mit Weinbegleitung. https://csencsits.at/

Weinkosterei - Vinothek Burgenland: Hier kann man die besten Tropfen von über 100 burgenländischen Winzern aus allen sechs DAC-REgionen vekrosten. © Konferenzhotel Schlaining GmbH ×

Weinkosterei – Vinothek Burgenland. Stadtschlaining. In der Burg Schlaining kann man die besten Tropfen von über 100 burgenländischen Winzern aus allen sechs DAC-Anbaugebieten verkosten. Flaschenverkauf zu Ab-Hof-Preisen. https://burghotel-schlaining.at/weinkosterei/