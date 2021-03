Urlaub in den Alpen

Die 4 regionalen Tourismusverbände der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bieten durch die Stornogarantie auch im Sommer größtmögliche Flexibilität und Sicherheit.

Wenn es um die Planung der nächsten Reise geht, ist eine Stornooption bei der Unterkunftsbuchung für viele essenziell. Deswegen gewährt die Region Wilder Kaiser – Brixental, mit den vier Tourismusverbänden Brixental, Hohe Salve, Kufsteinerland und Wilder Kaiser, in der Sommersaison von Mai bis November 2021 die zuverlässige Lösung „Storno Garantie“. Sie ermöglicht eine kostenfreie Stornierung in allen SkiWelt Orten bis zu 48 Stunden vor Anreise.

„Unseren Gästen wollen wir auch weiterhin in Zeiten, in denen Planung schier unmöglich scheint, die größtmögliche Sicherheit bieten und Vorfreude auf den Sommer schüren. Die gemeinsame überregionale Storno Garantie innerhalb der SkiWelt Orte ist eine tolle Lösung für all unsere Gäste“, sind sich die vier Tourismusverbände einig.

© Dietmar Denger SkiWelt Astberg Pony Alm Going



Inhalt der Storno Garantie

Kostenfreie Stornierung bis zu 48 Stunden vor Anreise

Kostenfreie Stornierung bis zum Anreisetag bei Grenzschließung oder Einreiseverbot für Tirol oder auch bei Ausreiseverbot aus der Heimatgemeinde



Eine Vielzahl an Unterkünften aller vier Tourismusverbände nimmt an der Aktion „Storno Garantie“ teil und ermöglicht so den Gästen eine vorausschauende Planung für den Sommerurlaub 2021. Auf der Unterkunftssuche der skiwelt.at oder den Webseiten der einzelnen Tourismusverbände findet man bei allen Vermietern die Information, welche Sonder-Stornoregelung sie in der Sommersaison 21 gewähren.

© Dietmar Denger Hexenwasser

Ausflug für Erlebnishungrige

Für alle Naturbegeisterten wartet in der Region Wilder Kaiser – Brixental das größte Bergerlebnisangebot der Alpen. Mit nur einem Ticket, der Bergbahn Erlebnis-Card, stehen Besuchern alle 7 liebevoll gestalteten BergErlebnisWelten, 15 Bahnen und über 700 Wanderkilometer offen.

Im Online Ticket Shop der SkiWelt kann die Bergbahn Erlebnis-Card (1 – 14 Tage) und Tagestickets für die BergErlebnisWelten vorab bestellt und nach Hause geliefert werden. Auch hier gewährt die SkiWelt ihren Gästen Sicherheit: Der Wert nicht eingelöster Tickets bleibt zu 100% bestehen und kann zu einem späteren Zeitpunkt oder in der folgenden Saison eingelöst werden.

Die ersten Sommer-Bergbahnen Wilder Kaiser – Brixental gehen ab 01. Mai 2021 in den durchgehenden Sommerbetrieb.