Messekombination

Die „Ferien-Messe Wien“ kommt im März 2022 endlich zurück! Nach langer pandemiebedingter Pause und internen Verschiebungen ist es im Frühjahr dann so weit – Besucher:innen können sich in den Wiener Hallen für ihren nächsten Urlaub inspirieren lassen.

Ein interessantes und neues Zusammentreffen der stärksten Lifestyle-Messeformate wird also von 17. März bis 20. März 2022 stattfinden, denn gemeinsam mit der „Ferien-Messe Wien“ füllt auch Österreichs größte Wohn- und Einrichtungsmesse „Wohnen & Interieur“ die Messehallen.

Nicole Glöckl, die operative Leitung der „Ferien-Messe Wien“, ist begeistert von genau diesem Zusammentreffen. „Wir haben uns für ein Zusammenspiel zweier starker Lifestyle-Messen entschieden, die einen noch nie da gewesenen Synergieeffekt erzeugen.“, so Glöckl. “Einerseits bringt das den Vorteil einer höheren Besucheranzahl mit sich, andererseits verspricht das neu definierte Datum mehr Vorlaufzeit und Planungssicherheit.” Die Zufriedenheit und Sicherheit der Aussteller und Besucher spielt selbstverständlich eine große Rolle und daher hat Veranstalter RX an einem Konzept gefeilt, welches für alle Beteiligten einen Mehrwert kreiert.

März 2022: Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein

Aufgrund der Pandemie sind viele Urlauber bei der Buchung der Reisen vorsichtig, denn die letzten beiden Jahre war nicht klar, inwiefern eine Auslandsreise überhaupt stattfinden könnte. Perfekt also, dass die „Ferien-Messe Wien“ dem Sommerurlaub näher rückte und sich an das oft spontane Buchungsverhalten anpassen konnte. Laut Glöckl haben so auch Kurzentschlossene die Chance das eine oder andere Schnäppchen für den Osterurlaub oder Sommerurlaub zu ergattern.

Nach 788 Tagen ist es endlich wieder soweit

Auch Barbara Leithner, Chief Operating Officer bei RX Austria & Germany freut sich, dass die Messe nach 788 Tagen wieder stattfinden kann. "Auch wenn es im letzten Jahr gelungen ist, mit zwei virtuellen Veranstaltungen die „Ferien-Messe Wien“ im kleinen Rahmen abzuhalten, bietet die kommende Messe endlich wieder die Möglichkeit für ein physisches Aufeinandertreffen der Branche“, so Leithner.

Sichern Sie sich also Schnäppchen, Inspirationen und Ideen für Ihren Urlaub bei der „Ferien-Messe Wien“ von 17. März bis 20. März 2022. Mehr Informationen finden Sie hier.