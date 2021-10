Neuzugang bei FourElements

Zwischen den Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen in der Steiermark liegen die vier FourElements-Häuser von Hermann Berger in spektakulärer Alleinlage. Nagelneu ist das Haus Eisvogel mit exklusivem Naturpool und Sauna.

Vorbild und Namensgeber war eine der wohl schillerndsten einheimischen Vogelarten - der Eisvogel. Mit seinem blau-orange schimmernden Gefieder ist er, der bevorzugt an fließenden Gewässern lebt, unverwechselbar. Und hat die Gastgeber von FourElements – Living by Berger in der Steiermark beim Bau und bei der Namensgebung ihres neuesten Hauses inspiriert.

Privates Chalet mit Naturpool

In Design und Ausstattung vereint es Schwerelosigkeit, Erdverbundenheit und die Liebe zum Wasser. Diese typischen Charakteristika haben Hermann Berger und seine Schwester Gabriele, welche für die Inneneinrichtung verantwortlich zeichnet, konkret aufgegriffen. Im neuen Domizil finden sich nun ein exklusiver Naturpool, naturbelassene Holz- und Lehmwände sowie eine eigene Sauna. Ergänzend dazu sorgen ein Hot Tub auf der Terrasse sowie ein Kamin für eine Wohlfühlatmosphäre. Die geradlinige Architektur des 120 Quadratmeter großen Hauses fügt sich harmonisch in die umgebende Natur ein und macht es zu einem Ruhepol in absoluter Privatsphäre. Yogaplätze vor der Tür, viel frische Luft und Stille sind ideal zum Durchatmen und Loslassen.

© Joel Kernasenko ×

Kochen im eigenen Chalet

Eine vollausgestattete Küche lädt zum gemeinsamen Kochen ein oder wird alternativ zur Wirkungsstätte von Ulrich Matlschweiger, dem Inhaber des nahegelegenen Restaurants Hoamat. Er zaubert direkt im Haus ein Dinner ganz nach dem individuellen Geschmack der Gäste. Auf Wunsch liefert das Restaurant auch ein mehrgängiges Menü. Die Übernachtungspreise für das Haus Eisvogel beginnen bei 260 Euro pro Person inklusive Frühstückskorb mit regionalen Produkten bei einer Mindestbelegung von zwei Personen und einer Buchung von mindestens drei Nächten.

© Joel Kernasenko ×

Herbsterlebnisse und Winteraktivitäten im Gesäuse

Das Haus Eisvogel und die drei weiteren FourElements-Häuser Feuer, Wasser sowie Luft liegen an einem der schönsten Plätze der Salza - mit direktem Zugang zum Fluss und einem Privatstrand. Die beiden Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen laden zum Wandern, Joggen und Klettern ein. FourElements bietet außerdem hauseigene E-Bikes zum Verleih an. Die beiden Skigebiete Hochkar mit 19 Pistenkilometern und Präbichl mit 20 Pistenkilometern befinden sich rund 30 Autominuten entfernt. Die Umgebung bietet sich auch für Winterwanderungen, Eisklettern, Langlaufen, Eislaufen und Skitouren an.

© FourElements ×

Weitere Infos hier.