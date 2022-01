Wizz Air, Europas am schnellsten wachsende Fluggesellschaft, wurde auf der Grundlage des Sustainalytics-Ratings als nachhaltigste Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet.

Wizz Air hat ihr Nachhaltigkeitsrating im vergangenen Jahr deutlich verbessert und nimmt nun die Spitzenposition unter den europäischen Fluggesellschaften ein - das Ergebnis der bewussten Bemühungen von Wizz Air um Nachhaltigkeit.

Expansion geplant

Wizz Air hat nicht nur den geringsten ökologischen Fußabdruck auf dem europäischen Kontinent (pro Passagierkilometer), sondern blieb auch in den letzten 24 Monaten finanziell stabil und nahm über 30 brandneue Flugzeuge in ihre moderne Flotte auf. Weiters war Wizz die erste Fluggesellschaft, die die Gehälter von Piloten und Kabinenpersonal wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgeführt und gleichzeitig über 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt hat. Die Eröffnung von 18 neuen Basen und die Erweiterung des Streckennetzes um mehr als 300 neue Routen beweisen, dass Wizz Airs Geschäftsmodell nachhaltig und erfolgreich ist. Diese Entwicklungen werden die Fluggesellschaft dabei unterstützen, ihre Größe zu verdreifachen und bis zum Ende des Jahrzehnts 20.000 Mitarbeiter und 500 Flugzeuge in ihrer Flotte zu haben.

Wizz Air will beste Fluggesellschaft Europas werden

József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air, sagte: „Wir sind stolz darauf, diese prestigeträchtige, branchenführende Position einzunehmen, die die Nachhaltigkeitsbemühungen von Wizz Air bestätigt. Die Anerkennung als nachhaltigste europäische Fluggesellschaft bestärkt uns in unseren Schritten in diese Richtung und gibt uns zusätzliche Motivation, unsere Fluggesellschaft weiterzuentwickeln. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die unermüdlich daran arbeiten, Wizz Air zur besten Fluggesellschaft Europas zu machen. Wir sind unseren Zielen verpflichtet und werden 2022 und darüber hinaus mit gutem Beispiel in der Branche vorangehen."

Über Wizz Air

Wizz Air, die am schnellsten wachsende europäische Low-Cost-Airline, betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die derzeit aus 149 Flugzeugen der Typen Airbus A320, A321 und Airbus A320neo und A321neo mit einem Durchschnittsalter von 5 Jahren besteht. Wizz Air hat insgesamt 329 Airbus neo-Flugzeuge in Bestellung, die mit marktführender Flugzeugtechnologie und Triebwerken der nächsten Generation ausgestattet sind und das Bestreben der Airline untermauern, bis zum Jahr 2030 eine Gruppe mit 500 Flugzeugen zu werden. Ein Team von engagierten Luftfahrtexperten bietet hervorragenden Service und sehr niedrige Flugpreise. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Ticker Wizz gelistet. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen, zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt ernannt. Außerdem wurde Wizz Air vom World Finance Magazine zum nachhaltigsten Unternehmen der Airline-Industrie im Jahr 2021 gekürt.

