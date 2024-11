Turkish Airlines serviert Gästen das "älteste Brot der Welt"

12.000 Jahre altes Brot an Bord: Turkish Airlines hebt die kulinarische Geschichte Anatoliens auf ein neues Level.

Passagiere der Turkish Airlines Business Class können ab sofort ein ganz besonderes Gebäck genießen, das vor 12.000 Jahren erstmals in Anatolien wuchs. Die Rezeptur basiert auf archäologischen Funden aus Taş Tepeler, einer der ältesten Siedlungen der Menschheitsgeschichte.

Kulinarische Zeitreise

Das Brot wird aus Einkorn und Emmer-Weizen hergestellt – den ältesten Getreidesorten Anatoliens. Zubereitet vom Caterer Do&Co, wird es auf interkontinentalen Business-Class-Flügen mit Butter und Olivenöl als Vorspeise vor den Hauptgängen serviert. Damit bringt Turkish Airlines nicht nur einen geschmacklichen Genuss an Bord, sondern auch ein Stück kulturelles Erbe.

„Anatolien ist die Wiege der Menschheit, und als Turkish Airlines sehen wir es als unsere Aufgabe, dieses gemeinsame Erbe in die Welt hinauszutragen“, so das Unternehmen. Die Idee, den ältesten „Geschmack der Welt“ zu servieren, unterstreicht den Anspruch der Airline, kulturelle Verbindungen zu schaffen.

Passagiere können sich nun während ihres Fluges auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben – vom Ursprung des Weizens bis in die heutige Zeit. Mit diesem besonderen Brot beweist Turkish Airlines erneut, wie stark ihre Wurzeln in der reichen Geschichte Anatoliens verankert sind.