× Saint Lucia - Die Insel der lässigen Lebensfreude

Die Kleine Antilleninsel St. Lucia liegt im Osten der Karibik und ist eine üppig grüne und wilde Naturschönheit, die alle Sinne berührt.

Überragt von den beiden Vulkankegeln und Wahrzeichen Gros und Petit Piton, gilt St. Lucia seit jeher als Sinnbild einer tropischen Sehnsuchtsinsel. Bietet sie an 365 Tagen im Jahr doch eine einzigartige Vielfalt an Urlaubs- und Erlebnisfreuden. Sonnenanbeter freuen sich über tropische Temperaturen zwischen 25 und 31° C.

Beachfans haben die Wahl zwischen langen Sandstränden und stillen Buchten. Naturfreunde werden begeistert sein von der wundersamen Welt des Regenwaldes, mit wilden Orchideen, Hibiskus und seltenen Pflanzen und Bäumen. Die brodelnden, dampfenden Schwefelquellen des einzigen „Drive-in“-Vulkans der Karibik faszinieren ebenso wie ein Bad im Heilwasser der Mineralquellen oder eine erfrischende Dusche unter den Diamond Waterfalls.

Kultur, Action und Romantik auf St. Lucia

Kulturinteressierte können Plantagen und Festungen der Kolonialzeit erkunden, in die vibrierende Kunstszene der Gegenwart eintauchen oder sich von den zahlreichen kleinen wie großen Festen mitreißen lassen: ob Saint Lucia Jazz & Arts Festival, Saint Lucia Carnival oder Creole Heritage Month. Für Aktivurlauber ist die Insel an Land, auf und unter Wasser ein Abenteuerparadies. Ob Segeln, Kite- und Windsurfen, Tauchen und Schnorcheln, ob Mountainbiking, Ziplining, Wandern und Bergsteigen, ob Golfen, Reiten oder Parasailing – jeder kann sich auf seine Weise aktiv vergnügen und dabei die Insel entdecken.

Für Paare und Honeymooner ist sie der perfekte Rückzugsort, wurde Saint Lucia in diesem Jahr zum dreizehnten Mal zur „Caribbean’s Leading Honeymoon Destination“ bei den World Travel Awards gekürt. Wer vor der wildromantischen Inselkulisse heiraten möchte, kann sich hier ohne große Bürokratie das Jawort geben. Ganz Mutige schließen den Bund fürs Leben sogar unter Wasser.

Luxuriös nächtigen auf St. Lucia

Sandals Resorts, die führende Hotelgruppe für Paare in der Karibik, begeistert auf St. Lucia mit drei Luxusresorts. Dank des Luxury-Included-Konzepts sind viele Leistungen bereits inkludiert, so dass Paare sich vor Ort um nichts kümmern müssen, die gemeinsame Zeit genießen und die Insel erkunden können.

Dazu zählen unter anderem kostenlose Land- und Wassersportaktivitäten, bis zu zwei Scuba-Tauchgängen pro Tag für Gäste mit PADI-Zertifikat, eine Auswahl an mehrere A-la-Carte Restaurants pro Resort, alle Getränke inklusive Premium-Spirituosen, Trinkgelder, Wifi, Flughafentransfer und vieles mehr. In den Zimmerkategorien der Butler-Suiten können die Gäste außerdem einen 24-Stunden-Zimmerservice und einen Butler-Elite-Service während ihres gesamten Aufenthalts genießen.

27 Restaurants, 21 Bars und 11 Pools

Im glamourösen Sandals Regency La Toc, welches in den Hügeln errichtet wurde, freuen sich Golfliebhaber über den resorteigenen Golfplatz. Während das Sandals Halcyon Beach das ultimative Strandresort für ruhige Erholung ist, können sich Gäste im Sandals Grande St. Lucian entscheiden, ob sie die atemberaubende Weite des Ozeans und die lebhaften Unterhaltungsmöglichkeiten genießen oder sogar eine der typischen Over-the-Water-Suiten für einen traumhaften Aufenthalt am Strand buchen möchten.

Ein Highlight in jedem der drei Resorts ist das „Stay at One, Play at Three“-Programm, das Gästen jedes Sandals Resorts auf St. Lucia kostenlose Austauschprivilegien und einen inkludierten Transport zwischen allen drei Resorts und so Zugang zu insgesamt 27 Restaurants, 21 Bars und 11 Pools bietet.

Viel Neues im neuen Jahr

Im kommenden Jahr wartet Sandals Resorts mit Neuerungen auf St. Lucia auf, anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Sandals Resorts und des 30-jährigen Bestehens der Marke auf der Insel. Das Sandals Halcyon Beach Resort wird voraussichtlich im Februar 2023 um 25 neue Zimmer erweitert. Darunter 20 zweistöckige Villa-Zimmer in Strandnähe mit großen Balkonen und fünf Rondoval™-Suiten.

Im Sandals Regency La Toc wird es eine noch größere Erweiterung geben: Ein Village, das vollständig aus 20 Rondoval-Suiten besteht, von denen sieben über eine Dachterrasse im Freien verfügen. Eröffnung ist voraussichtlich im Jahr 2023. Das Village ist eine Sandals Neuheit, ein „Resort im Resort“-Konzept mit charakteristischen Rondoval-Suiten der höchsten Kategorie, die voraussichtlich direkt an den Golfplatz des Sandals Regency La Toc grenzen werden und jeweils über einen eigenen Golfwagen verfügen, mit dem man den Platz und das gesamte Gelände erkunden kann.

Zu den luxuriösen Annehmlichkeiten werden auch der außerordentliche Butler-Service von Sandals Resorts sowie Speise- und Unterhaltungsangebote gehören, die auf die Gäste des Village zugeschnitten sind. Spätere Renovierungsphasen werden zusätzliche Spa-Einrichtungen, neue Suiten-Kategorien und eine Neugestaltung des Golfplatzangebots umfassen.