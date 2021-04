Sie planen einen Urlaub in Tschechien? Wir haben die Top-Campingplätze und die ausgefallensten Unterkünfte für Sie.

In jeder der 14 Regionen Tschechiens findet man einige Campingplätze. Sie variieren je nach Ausstattung, Größe und Service und es ist für jeden Geschmack und jedes Budget was dabei. Wer mehr auf Glamping steht, findet in Tschechien auch zahlreiche außergewöhnliche Unterkünfte.

Das sind die Top-Campingplätze Tschechiens:

Ostmähren - Rožnov pod Radhoštěm

Der Campingplatz Rožnov pod Radhoštěm liegt am östlichen Stadtrand am Fuße des sagenumwobenen Berges Radhošť. Er ist ganzjährig in Betrieb und bietet sowohl Standplätze fürs eigene Wohnmobil zu zu Luxusappartments an. Bestandteil ist auch ein Restaurant, eine Frühstücksbar, ein Lebensmittelgeschäft, ein Außenpool, Spielflächen für Kinder sowie Grillplätze. In der Umgebung gibt es außerdem einiges zu entdecken.

© Czech Tourism

Das Städtchen Rožnov pod Radhoštěm in Ostmähren, ein beliebtes Ausflugsziel, ist das natürliche Zentrum der Walachei und Beskiden. Im 19. Jh. Sowie zu Beginn des 20. Jh. war hier ein Luftkurort, in dem sich u. a. auch Sigmund Freud und der Vater der Genetikforschung Johann Gregor Mendel erholten. Im einstigen Kurpart befindet sich seit dem Jahre 1925 das Walachische Freilichtmuseum, das aktuell das größte Open Air Museum in freier Natur in Mitteleuropa ist. Ebenso interessant und einzigartig ist die lokale Folklore. Das Walachischen Museum bietet ein ganzjähriges Programm namens "Walachisches Jahr" an, das auf lokalen Volkstraditionen und Bräuchen aufbaut. In lokalen Restaurants können regionale Gerichte probiert wie Knödel mit Bryndza-Käse oder Sauerkraut, die typische walachische Sauersuppe, oder Frgál, ein großer Kuchen und eine Spezialität der Walachei, probiert werden. In der örtlichen Brauerei mit 300-jährigen Tradition können die Bierhalle und das Restaurant besucht werden. Die Stadt liegt außerdem am Fernradweg Bečva und an einer Kreuzung von Wander- und Radwegen. Somit kommen auch Aktivurlauber hier total auf ihre Kosten.

Mittelböhmen - Camping Oase Praha

Im Fünf-Sterne-Camp Oase Praha genießen Sie einen luxuriösen Urlaub am Stadtrand von Prag. Die Camping Oase in Dolní Břežany bietet geräumige, separate Plätze für Wohnwagen. Sie können an einem Ort parken, der mit privaten sanitären Einrichtungen ausgestattet ist. Hier können eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten genossen werden, für die Sie nicht extra zahlen müssen. Die Camping Oase bietet den Gästen maximalen Komfort.

© Czech Tourism

Das Camp verfügt über eine ausgestattete Küche, professionelle Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner. Erfahrene Animateure kümmern sich um die Kinder, während die Eltern entspannende Massagen, die Sauna oder das Whirlpool genießen. Die Kinder können außerdem Zeit mit Kaninchen, Pferden und anderen Tieren verbringen. Vierbeinige Urlaubsbegleiter können sich auf der weitläufigen Wiese mit Beweglichkeitshindernisse austoben. Das lokale Restaurant oder der voll ausgestattete Laden stellen die kulinarischen Gelüste zufrieden. Weiters gibt es am gesamten Campingplatz WLAN-Verbindung, für alle die im Urlaub online sein möchten. Das Zentrum von Prag ist mit Busen mühelos vom Camping Platz erreichbar. Verbindungen ins Zentrum der Hauptstadt werden mit dem Bus sichergestellt. Sie finden eine Haltestelle direkt vor dem Campingplatz. Die Lage des Camps ermöglicht es Ihnen, die Landschaft Mittelböhmens zu erkunden. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Moldau, die eine Reihe von Wassersportaktivitäten bietet sowie das malerische Posázaví-Landschaft, die bereits viele Touristenherzen erobert hat.

Karlsbader Region – Camping am See Václav

© Czech Tourism

Das Camp Václav in Podhrad liegt 5 km südöstlich von Cheb. Das Areal erstreckt sich direkt am Ufer des Jesenická-Staudamms, der größte Wasserfläche in Westböhmen. Der kieselsandige Strand mit Zugang zum Wasser im Camp Václav ermöglicht das Schwimmen auch für kleine Kinder. Das Erholungsgebiet Jesenice ist aufgrund seines außergewöhnlich sauberen Wassers in der Region Karlsbad einer der bekanntesten und gefragtesten Touristenorte. Die örtlichen Gegebenheiten bieten die Möglichkeit, verschiedene Wasseraktivitäten wie Schwimmen, Boot fahren, Kanu fahren, Segeln, Surfen, Angeln durchzuführen. Tretboote, Boote und Kanus können direkt am Campingplatz Václav gemietet werden. Wasserratten werden sicherlich ihre Freude am modernen Wassertrampolin haben und sich definitiv nicht langweilen. Das Areal verfügt über 30 Jahre Erfahrung, bietet Anmationsprogramm und hat bereits eine Reihe an ADAC Camping Award Auszeichnungen erhalten.

Das sind die besten Locations für Glamping:

Treehouse pod Ještědem – Liberecer Region

© Czech Tourism

In den Wäldern am Berg Ještěd bei Liberec in Nordböhmen steht ein Holzhäuschen, das vor allem Kinderherzen höher schlagen lässt. Neben einem Doppelzimmer und zwei Zustellbetten, erwarten Sie eine Kochnische mit Gaskocher und ein kleiner Ofen für kältere Nächte. Das Frühstück mit regionalen Produkten ziehen Sie jeden Morgen in einem Korb mit einem Strick hoch und am Abend können Sie am Lagerfeuer neben dem Baum Würstchen braten. Duschen werden Sie sich mit dem Wasser aus einer nahe gelegenen Quelle. Hört sich das nicht wie der Traum eines jeden Abenteurers an?

Dobčické rybníčky - Südböhmen

Was kann es Romantischeres geben, als am Abend, mit einem Glas Wein in der Hand am Lagerfeuer zu sitzen, dessen Flammen sich auf der Wasseroberfläche spiegeln? Oder den Sonnenuntergang an einem See zu bewundern. Dieser Glamping-Platz liegt bei České Budějovice in Südböhmen. In unmittelbarer Nähle liegt auch die Gemeinde Holašovice, einer UNESCO-Welterbestätte. Die Holzhütten wurden direkt über der Wasseroberfläche kleiner Teiche erbaut und ermöglichen das Angeln gleich von Ihrer privaten Terrasse aus. Entschleunigung ist garantiert, da es hier weder Strom noch WLAN gibt. Stattdessen können Sie in der Hängematte ein Glas Wein genießen, am Strand sonnenbaden oder im Whirlpool entspannen.

Übernachten im Weinfass – Südmähren

© Czech Tourism

Ein ganz besonderes Angebot für Weinliebhaber, mit absoluter Privatsphäre und außergewöhnlichen Erlebnissen hat das Weingut unter der Burg in Klentnice in Mähren. Dort können Sie nämlich in Riesenfässern auf Terrassen inmitten der Weinberge nächtigen. Die Weinfasszimmer sind zwar enger als Baumhäuschen, aber es gibt dort Strom und Heizung. In einem weiteren Fass gibt es wiederum eine Dusche, Waschbecken und WC. Als Geschenk erhalten Sie bei der Ankunft eine Flasche hervorragenden mährischen Weines und Essen für Ihren Aufenthalt.

© Czech Tourism

Jetzt den aktuellen Campingführer bestellen!

Ein aktueller CAMPINGFÜHRER 2021 für die Tschechische Republik sowie detaillierte Landkarten und Infomaterial zu einzelnen Regionen können jederzeit kostenlos bei CzechTourism (Tel. 01/89 202 99) oder per Mail unter wien@czechtourism.com bestellt werden.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.VisitCzechRepublic.com