Tux-Finkenberg im Herbst

Tritt man ganz oben, auf 3.250 Metern über der Gefrorenen Wand , auf die Panoramaterrasse, hat man alles im Blick, was der Herbst in Tux-Finkenberg zu bieten hat: den 422 km² großen Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, den türkisblauen Schlegeisspeicher, das rund 18 Kilometer lange dunkelgrüne Tal durch das der Tuxbach rauscht, die golden gefärbten Lärchenwälder an den Hängen, das ewige Eis des Gletschers unter dem Olperer sowie den Großglockner, die Zugspitze und die Dolomiten in der Ferne. Aus allem zusammen ergeben sich in der Ferienregion Tux-Finkenberg unzählige Möglichkeiten für den Herbsturlaub: Hier herauf ins ewige Eis zoomen sich alle Skifahrer und Boarder, die den Winter kaum mehr erwarten können: Österreichs einziges Ganzjahres-Skigebiet startet mit 1. Oktober in den Gletscherherbst.