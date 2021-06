Kostenlose Anreise

Urlaub in Österreich – Urlaub bei uns dahoam: Dazu lädt die Silberregion Karwendel bereits zum zweiten Mal mit einem sensationellen Angebot ab fünf Übernachtungen ein.

Bei Anreise mit den ÖBB aus allen Bahnhöfen Österreichs und einem Aufenthalt von mindestens fünf Nächten in der Silberregion Karwendel übernimmt der Tourismusverband die Kosten der Bahnanreise. Inkludiert ist zudem die digitale SILBERCARD mit über 30 Attraktionen und ein speziell konzipiertes Sommer- und Familienprogramm.

© TVB Silberregion Karwendel_ichmachefotos.com ×

Die Silberregion Karwendel rund um die Silberstadt Schwaz bietet für Gäste aus Österreich im Sommer 2021 wieder den „Urlaub bei uns Dahoam“. Das Handling ist ganz einfach – Nach dem Check-In bei der Unterkunft kommt der Gast in das Büro des Tourismusverbandes und legt sein Zugticket und die Gästekarte vor. Daraufhin werden die Kosten für die Anreise mit den ÖBB in bar ausbezahlt. Somit ist auch das Taschengeld für ein paar unbeschwerte Urlaubstage sichergestellt – das gibt’s österreichweit nur hier in der Silberregion Karwendel!

Wer mit der Bahn reist, kommt ganz entspannt in der Urlaubsdestination im Inntal an. Gratis aber nicht umsonst, ist auch das gecoachte Sommerprogramm in der Silberregion Karwendel. Mit Wanderungen zu den Kraftplätzen im Naturpark Karwendel und historischen Stadtführungen. Die eindrucksvolle Sonnenuntergangswanderung auf den Aussichtsberg Kellerjoch am Montag, ist ein weiteres Highlight des Sommerprogramms. Ausgerüstet mit guten Wanderschuhen und aufgeladenen Stirnlampen, erhascht man einen Blick auf die rot-leuchtende, untergehende Sonne über dem Karwendel Gebirge.

© Tourismusverband Silberregion Karwendel ×

Im Rahmen des Familien- und Kinderprogramms (05.07.–27.08.21) tauchen Groß und Klein mit den Erlebnispädagogen Alex und Lisa in die einzigartige Natur zwischen Karwendel und Tuxer Voralpen ein. Naturentdecker bringt auch die SILBERCARD PLUS auf Touren. Mit ihr können über 30 Sehenswürdigkeiten, Museen und Galerien, Naturerlebnisse und Freizeitanlagen kostenlos oder vergünstigt genutzt werden. Dazu zählen unter anderem auch die vergünstigte Benützung der Bergbahn Kellerjoch und der kostenlose Eintritt in das Silberbergwerk Schwaz. Der Urlaub in der Silberregion Karwendel kann kommen!

„URLAUB BEI UNS DAHOAM“- ab sofort buchbar!

Ab 5 Übernachtungen in der Silberregion Karwendel

An- und Abreise mit der ÖBB (Sparschiene 2. Klasse) aus allen Bahnhöfen Österreichs nach Jenbach oder Schwaz

Einlösbar ab 01. Juli 2021

Alle Leistungen der SILBERCARD PLUS

Geführtes Sommerwanderprogramm

Familien- und Kinderprogramm (ab 05. Juli - 27. August 2021)

Weitere Informationen zur Silberregion Karwendel finden Sie hier.

Weitere Details zu Wanderprogramme in der Silberregion Karwendel finden Sie hier.