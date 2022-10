Das Aostatal – Italiens kleinste Region – begeistert seine Besucher:innen mit einer spektakulären Landschaft.

Rundum thronen einige der höchsten Gipfeln Europas und diese machen das Aostatal zu einem wahren Paradies für Natur- und Sportfans. Als Zugabe bekommt man ein tolles Wellness-Angebot, kulinarische Highlights und auch auf Sightseeing muss man nicht verzichten.

Rauf auf den Berg…

Die Auswahl an Naturparks und Bergen ist groß, wenn es ums Wandern, Bergsteigen, Schifahren, Snowboarden und um viele andere Outdoor-Aktivitäten geht: der Mont Blanc, der höchste Berg der Alpen, das Matterhorn mit seiner charakteristischen Pyramidenform, der Monte Rosa, der zweithöchste Berg in den Alpen, und der Gran Paradiso, der vollständig in Italien liegt. Neben dieser Hitliste der 4.000er hat das Aostatal auch noch Nationalparks im Angebot – die bekanntesten sind Gran Paradiso und Mont-Avic. Sie laden zu jeder Jahreszeit alle naturbegeisterten Menschen ein, hier ihren Urlaub zu verbringen.

… hinein ins Wellness-Paradies

Was gibt es Schöneres als nach einem erlebnisreichen Wander- oder Schitag sich in einer Wellness-Oase verwöhnt zu werden? Die Thermalbäder und Wellnesshotels im Aostatals bieten ein Wohlfühlprogramm der Extraklasse. Einen wichtigen Beitrag leisten die Architektur der Häuser – sehr oft aus Holz und Stein erbaut – und das unverwechselbare Panorama. Mit dem Blick auf den Mont Blanc entspannt man im warmen Thermalwasser, bei einer wohltuenden Massage, schwitzt den Sporttag in einer Sauna aus oder dreht eine Runde im Schwimmbad, um sich dann auf einen kulinarischen Abend zu freuen.

Küche und Keller mit Tradition

Tradition, Sorgfalt und viel Liebe – das sind die wichtigsten Zutaten aller Produkte und Gerichte im Aostatal. Die einfache Küche erfreut den Gaumen der Genießer:innen durch herzhafte, kreative und authentische Aromen. Die Region ist bekannt für die besondere Qualität der lokalen Salamis und Fleischsorten, aus denen Spezialitäten wie Carbonada hervorgehen – ein Gericht aus geschmortem Fleisch mit Wein, Zwiebeln und Gewürzen. Aber auch beim Käse hat das Aostatal einiges zu bieten: Am bekanntesten ist der Fontina. Was wäre das beste Essen ohne einen guten Wein? Auf der kleinsten und gebirgigsten italienischen Weinregion wächst eine Vielzahl autochthoner, seltener Rebsorten. Der mineralische Geschmack erobert den Gaumen der Weinliebhaber bereits beim ersten Schluck.

Ein Ausflug nach Aosta und zu den Burgen

Von der Natur verzaubert, von Wellness verwöhnt und von der Kulinarik begeistert, steht ein Besuch in Aosta und ein Abstecher zu einer der vielen Burgen auf dem Programm. Bei einem Spaziergang durch die Hauptstadt der Region gibt es u. a. den berühmten Augustusbogen, das römische Theater, die Kathedrale und die Kirche Sant´Orso zu sehen. Ausgeruht wird bei einem Aperitivo am zentralen Platz der Stadt, dem Chanoux-Platz. Danach heißt es für die einen Shoppen und für die anderen auf zu einer der faszinierenden Burgen. Eine Empfehlung ist die Burg von Fénis mit ihren wunderbaren Zinnenmauern und den beeindruckenden Türmen. Die Besucher:innen werden von der märchenhaften Atmosphäre im Nu verzaubert.

Mit der Skyway Monte Bianco auf das Dach Europas

Wer hoch hinaus und dem Himmel ganz nahe sein will, der nimmt die Skyway Monte Bianco und begibt sich in eine Höhe von 3.466 Meter – auf das Dach Europas. Diese als achtes Weltwunder bezeichnete Seilbahn ermöglicht bereits bei der Fahrt in den halbrunden, verglasten Kabinen einen atemberaubenden Blick über die Gletscher des Mont Blanc und machen diesen Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Weitere Informationen zum Aostatal finden Sie unter italia.it und HIER