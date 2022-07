Kambodscha ist ein Land in Südostasien, das vor Schönheit strotzt.

Von atemberaubend schönen Nationalparks über historische Stätten wie Angkor Wat bis hin zu interessanten Städten - Kambodscha hat für jeden etwas zu bieten.

Wanderurlaub in Kambodscha

Kambodscha ist auch ein ideales Reiseziel für Aktivurlauber (z. B. zum Wandern). Für eine Reise nach Kambodscha ist ein Visum erforderlich, das glücklicherweise leicht online beantragt werden kann.

Ländliche Gebiete und unberührte Natur

Obwohl Kambodscha in erster Linie für historische Stätten wie Angkor Wat bekannt ist, ist das Land auch aus vielen anderen Gründen eine Reise wert. Kambodscha ist noch ein ziemlich unberührtes Land, in dem Sie in die Natur eintauchen und ihre vielen Wunder entdecken können.

© Gettyimages Satoshi Takahashi ×

Bei einem Wanderurlaub in Kambodscha ist es auch möglich, mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, was eine lustige und interessante Erfahrung sein kann.

© Gettyimages Hannah Reyes ×

Wer gerne einen Teil des Landes erkunden möchte, der noch sehr authentisch ist und wo die Natur noch unberührt ist, sollte die Provinz Mondulkiri besuchen. Diese Provinz liegt im Osten des Landes, weit entfernt von der Hauptstadt Phnom Penh und dem berühmten Angkor Wat, und ist daher noch nicht sehr touristisch erschlossen.

Sie ist sowohl die größte als auch die am dünnsten besiedelte Provinz Kambodschas. In dieser Provinz gibt es viele Wanderwege, zum Beispiel durch den Dschungel, entlang schöner Wasserfälle und Flüsse.

Nationalparks

Sie können die Nationalparks auch während eines Wanderurlaubs erkunden. Ein weiterer Nationalpark, der nicht allzu weit von der bereits erwähnten Provinz Mondulkiri entfernt liegt und für alle geeignet ist, die unberührte Natur genießen möchten, ist der Virachey-Nationalpark.

© GettyimagesVWPics ×

Wer sowohl die Hektik der Hauptstadt als auch die Ruhe der Natur erleben möchte, kann dies leicht tun, indem er einen Aufenthalt in Phnom Penh mit einem Besuch des Kirirom-Nationalparks verbindet. Dieser Nationalpark liegt nur 112 km von der Hauptstadt entfernt und verfügt über zahlreiche Wanderwege.

Ein weiterer Nationalpark, der nicht allzu weit von der Hauptstadt und dem Kirirom-Nationalpark entfernt ist, ist der Kep-Nationalpark. Dieser Park umfasst eine kleine Bergkette mit Wanderwegen, die einen atemberaubenden Blick auf Phu Quoc bieten und daher bei Touristen sehr beliebt sind.

© Gettyimages AndreaPistolesi ×

Botum Sakor, Ream und Preah Monivong sind einige weitere Nationalparks in Kambodscha, die einen Besuch wert sind. Da die Gültigkeit des kambodschanischen Visums einen Aufenthalt von maximal 30 aufeinanderfolgenden Tagen erlaubt, ist es durchaus möglich, mehrere Nationalparks zu besuchen.

Historische Orte

Auch für Geschichtsliebhaber hat Kambodscha viel zu bieten. Das Land verfügt über eine große Anzahl schöner Tempel. Natürlich ist ein Besuch der weltberühmten Tempelanlage Angkor Wat ein Pflichtbesuch, aber auch andere Tempel bieten Möglichkeiten für einen schönen Spaziergang. Lernen Sie bei einem Spaziergang zwischen den Tempeln die Geschichte kennen.

© Gettyimages Matthew Williams-Ellis ×

Neben Angkor Wat können auf einer Kambodscha-Reise viele weitere Tempel besichtigt werden, wie Beng Mealea, Koh Ker, Bayon, Angkor Thom, Pre Rup, Banteay Srei oder Phnom Krom, um nur einige zu nennen.

Vorbereitungen für eine Reise nach Kambodscha

Alle Reisenden nach Kambodscha benötigen ein Visum. Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Urlaub, einen vorübergehenden Aufenthalt in der Hauptstadt, einen Besuch von Tempeln oder Nationalparks oder einen aktiven Wanderurlaub planen. Glücklicherweise kann das Visum Kambodscha in den meisten Fällen schnell und einfach online beantragt werden. Sie brauchen nicht zur Botschaft oder zum Konsulat zu gehen, da das Antragsverfahren vollständig online erfolgt.

Visum Online beantragen

Sie müssen lediglich das Online-Bewerbungsformular ausfüllen, Ihre Angaben überprüfen, die Zahlung vornehmen und die erforderlichen Unterlagen einreichen. Nachdem das Visum für Kambodscha erteilt wurde, erhält der Antragsteller das Dokument per E-Mail.

Nur Reisende, die die Anforderungen des Online-Visumantrags nicht erfüllen oder sich länger als 30 Tage im Land aufhalten wollen, müssen einen Termin bei einem kambodschanischen Konsulat oder einer kambodschanischen Botschaft vereinbaren, um ein Visum zu beantragen.