× World Giving Index 2024: So geizig sind die Österreicher

Der „World Giving Index“ bewertet seit 2010 die Großzügigkeit von 142 Ländern. Daraus lässt sich auch lesen, welche Nationen zu den geizigsten gehören.

Welche Länder sind Spitzenreiter beim Spenden, besonders hilfsbereit oder engagieren sich stark in ehrenamtlicher Arbeit? Antworten darauf liefert der „World Giving Index“, eine der weltweit umfassendsten Studien zu Wohltätigkeit und Spendenverhalten. Herausgegeben von der britischen Charities Aid Foundation (CAF), bewertet der Index 142 Länder in drei Kategorien: Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, Spendenbereitschaft und ehrenamtliches Engagement. Die Daten stammen aus Erhebungen des US-amerikanischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup.

© Getty Images ×

Indonesien ist großzügigstes Land der Welt

Zum siebten Mal in Folge führt Indonesien den Index der großzügigsten Länder an. Beeindruckende 90 Prozent der Befragten gaben an, Geld gespendet zu haben – ein Spitzenwert. Auch beim ehrenamtlichen Engagement liegt Indonesien auf Platz eins: Mehr als 60 Prozent der Befragten sind freiwillig aktiv.

© Getty Images ×

Kenia und Singapur folgen auf den Plätzen zwei und drei

Kenia punktet besonders durch seine große Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, während Singapur vor allem in der Kategorie Spendenbereitschaft glänzt und es unter die Top 5 schafft. Bemerkenswert: Singapur machte einen Sprung um 19 Plätze im Ranking. Der Aufstieg ist auf staatliche Initiativen zurückzuführen, die sowohl Spenden als auch Freiwilligenarbeit fördern.

© Getty Images ×

Die 10 großzügigsten Länder im Überblick

Indonesien Kenia Singapur Gambia Nigeria USA Ukraine Australien Vereinigte Arabische Emirate Malta

Die 10 geizigsten Länder im Überblick

Am unteren Ende des Rankings finden sich Länder, die weder durch Spendenbereitschaft noch durch ehrenamtliche Tätigkeiten überzeugen konnten. Die zehn geizigsten und am wenigsten hilfsbereiten Länder sind:

Polen Japan Kambodscha Litauen Jemen Kroatien Togo Afghanistan Tunesien Bulgarien

Wie schneidet Österreich ab?

Österreich liegt im Mittelfeld auf Rang 32 von 142 Ländern. Laut Umfrage gaben 52 Prozent der Befragten an, einem Fremden geholfen zu haben. 62 Prozent spendeten Geld, während 24 Prozent sich ehrenamtlich engagierten.

Marokko und Griechenland sind größte Aufsteiger

Marokko verzeichnete den weltweit größten Anstieg der Spenden im Vergleich zum Vorjahr. Die Befragungen fanden nach den verheerenden Erdbeben statt, die das Zentrum des Landes im September 2023 erschütterten. Im Jahr 2022 spendeten nur zwei Prozent der Menschen Geld für wohltätige Zwecke, im vergangenen Jahr waren es 18 Prozent, und die Zahl der Freiwilligen verdoppelte sich von 8 auf 16 Prozent.

Griechenland ist in diesem Jahr der größte Aufsteiger und hat seinen Rang seit 2013 kontinuierlich verbessert. Besonders hoch ist der Wert für das Helfen von Fremden - deutlich über dem europäischen Durchschnitt und besonders hoch bei jungen Menschen.