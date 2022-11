Im Winter entfaltet die atemberaubende Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern ihren ganz besonderen Reiz. Im Raurisertal in Salzburg lässt sich die verschneite Winterlandschaft auch abseits der Skipisten eindrucksvoll erkunden.

© Michael Gruber TVB Rauris ×

Ob mit Schneeschuhen, Langlaufskiern, Rodel oder einfach mit Winterschuhen: Das Raurisertal macht Lust auf Bewegung in seinen berauschend schönen Seitentälern. Überall locken Berge von unberührtem Schnee und alle Besonderheiten des Nationalparks Hohe Tauern.

Außerordentlich eindrucksvoll ist der Talschluss Kolm-Saigurn am Fuße des Hohen Sonnblicks, in dem bis vor 100 Jahren Gold abgebaut wurde. Vom Bodenhaus geht der ausgeschilderte Schneeschuh-Trail los. Jede Woche geht es mit dem Nationalpark Ranger von hier über 300 Höhenmeter hinauf in den ursprünglichen Talschluss auf 1.600 Metern inmitten der Goldberge. Auch den naturbelassenen Rauriser Urwald gehen Schneeschuhwanderer mit einem Ranger an. Der wildromantische Schutzwald mit Jahrhunderte alten Fichten und Zirben verzaubert im Winter die Besucher*innen regelrecht.

Rodeln und Winterwandern in Rauris

Wunderschön ist auch eine Winterwanderung durch das Seidlwinkltal bis zum Landgasthof Weixen. Zur Belohnung gibt es in dem Landgasthaus danach ein Bier aus der eigenen Brauerei. Auch im Hüttwinkltal und im Gaisbachtal tun sich wunderschöne Ziele auf. Wenn es in Rauris dunkel wird, schnüren nachtaktive die Winterschuhe für eine Fackelwanderung. Zu den Vollmondterminen bieten die Nationalpark Ranger eine geführte Schneeschuh-Tour im tief verschneiten Wald von Kolm-Saigurn an. Danach wird zünftig eingekehrt und durch die Nacht zurück zum Ausgangspunkt gerodelt.

© Fotostudio Creatina TVB Rauris ×

Rodeln ohne beschwerlichen Anstieg ist mit den Rauriser Hochalmbahnen möglich: Vom Kreuzboden kurvt eine zwei Kilometer lange Rodelbahn talwärts. Zwei Mal pro Woche ist die Rodelbahn abends beleuchtet. Die Kreuzbodenbahn ist von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in Betrieb und bringt alle ganz bequem an den Startpunkt.

Langenlaufen in Rauris

Egal ob klassisch oder im Skating-Schritt: Langlaufen stärkt Herz, Kreislauf, Lunge, Kondition, Koordination und Balance. Und es hält im Raurisertal auch herrliche Ausblicke bereit: Schnee soweit das Auge reicht, beeindruckende Gipfel und darüber einen blitzblauen Himmel. Dank der Höhenlage zwischen 950 und 1.300 Metern sind alle 26 Kilometer Rauriser Loipen sehr schneesicher und nebelfrei, die kurze Marktloipe ebenso wie die vier Kilometer lange Sonnenloipe beim Bodenhaus. Die wildromantischen Höhenloipen auf rund 1.150 Metern in Bucheben sind weit bis ins Frühjahr schneesicher.