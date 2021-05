Lust auf einen Urlaub in Österreich? Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen Aufenthalt in der Südsteiermark inklusive Goodie-Bag gewinnen!

Zu gewinnen gibt es vier Übernachtungen für zwei Personen im Weingartenhotel Harkamp und ein Goodie-Bag vom Tourismusverband Südsteiermark bestehend aus:

einem Buschenschank Gutschein,

einem Steiermark-Rucksack und

einem Gutschein für ein Picknick im Weingarten.

Die Südsteiermark lockt mit Kultur, Kulinarik und idyllischen Unterkünften. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Weingartenhotel Harkamp – ein Familienunternehmen mit wunderschönen Zimmern, großartigem Ausblick und Zugang zum Weingut und der Sektmanufaktur. Romantische Atmosphäre, Genuss und Kultur spielen im Hotel Harkamp perfekt zusammen. Durch die verschiedenen Tickets wie „Einfach lässig“ oder „Adults Only“ kann der Urlaub ganz nach den eigenen Vorstellungen ausgelebt werden.

© Weingartenhotel Harkamp ×

Ein besonderes entspannendes Erlebnis ist die Übernachtung im Klapotetzzimmer Panorama. Durch die Glasfassade können Sie den Ausblick auf die Weinreben und das Weingut in der Steiermark genießen und sich dabei an der ruhigen Atmosphäre dieses Zimmers erfreuen. Der 8 m2 große Balkon ist aus feinstem Lärchenholz gemacht und lädt ein, den Ausblick und die frische Luft auszukosten. Entspannen können Sie auf dem großen, gemütlichen Bett und unter der angenehmen Regendusche.

Urlaub im Süden der Steiermark bedeutet architektonische Schönheiten, Genuss, Kultur und vieles mehr. Die Geschichte Österreichs kann an den zahlreichen Ausgrabungsstätten nachverfolgt und bestaunt werden. Viele Schlösser zieren die Landschaft der Südsteiermark und warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Der Genuss wird in den Führungen durch die Weingärten und Weingüter großgeschrieben – dort finden Sie geschmacksvollen, lokalen Wein und Sekt. Doch das Erkunden des Weinlandes ist nicht nur durch Führungen möglich, auch Sportliebhaber kommen durch zahlreiche Radwege und Wanderrouten auf ihre Kosten!

© Tourismusverband Südsteiermark/Tom Lamm ×

Das Glas Wein in einer Hand, das leckere belegte Brot in der anderen – so lässt sich der Urlaub in der Südsteiermark auch kulinarisch voll ausleben. Die Buschenschänke der Südsteiermark locken mit herzhaften Jausen, besten Weinen und der geselligen Atmosphäre. Egal ob kalte oder warme Speisen, alkoholfreie oder alkoholische Getränke, in den Buschenschänken wird das alles aufgetischt.



Praktisch und stylisch: der Südsteiermark-Rucksack

Das perfekte Geschenk oder der treue Begleiter bei Wanderungen: der Südsteiermark-Rucksack! In grün und grau gehalten und strapazierfähig ist der Rucksack nicht nur stylisch sondern auch äußerst praktisch. Dank der vielen Fächer können Sie alle Utensilien die Sie für Wander-, Radtouren oder Ausflüge benötigen einfach aufbewahren.

© Tourismusverband Südsteiermark/Tomm Lamm ×

Mitten in der Natur, umgeben von Weinreben können Sie Ihre Picknickdecke ausbreiten und das Ambiente auf sich wirken lassen. Das Angebot an bereits vorbereiteten Picknickkörben ist groß – die Spezialitäten reichen von Wein, Sekt und Schnaps bis zu leckeren Jausen mit verschiedensten Käsesorten. Genießen Sie Kulinarik, Natur und Sonnenschein bei einem Picknick im Weingarten!