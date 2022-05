Urlaub: dieses eine magische Wort, auf das wir uns so freuen!

Nach Tagen, die mit Routineaufgaben verbracht wurden, kommt endlich die Zeit, in der Sie sich entspannen und sich Abenteuern, Sommersonne, ungeplanten Erlebnissen, anderen Menschen, verlockenden Gerichten hingeben und vor allem all das erreichen können, worauf Sie im Laufe des Jahres gewartet haben.

Sie können Ihre Träume wahr werden lassen und zu einer der Figuren aus den Filmen werden, mit denen Sie sich normalerweise vor dem Schlafengehen entspannen. Was für ein aufregendes Leben diese führen! Wenn Sie doch nur für einen Tag so werden könnten wie die.

© Stipe Surac ×

Aber es gibt einen Ort, der alle Ihre Wünsche erfüllen wird. Es gibt eine Stadt an der kroatischen Küste, in der Sie nach Ihrem Drehbuch leben können. Zadar, das schöne Zentrum der kroatischen Adria, lädt Sie ein, Ihren Film zu wählen und das zu sein, was Sie schon immer sein wollten!

Seien Sie Indiana Jones

© Igor Goić ×

Setzen Sie einen Cowboyhut auf, ziehen Sie einen beigen Anzug an und begeben Sie sich in die mysteriösen Straßen von Zadar, auf der Suche nach verborgenen Schätzen in römischen Ruinen - diese Stadt ist sogar dreitausend Jahre alt, was sie zu einem echten Freilichtmuseum macht (und die UNESCO stimmt zu). !

Überbleibsel vieler Kriege, Raubüberfälle und Zerstörungen; Einflüsse vieler Kulturen und Architekturen - hier werden noch heute neue archäologische Entdeckungen gemacht, warum also sollte im nächsten Sommer es nicht Ihne Entdeckung sein?

Seien Sie Claude Monet

© Tim Ertl ×

Gibt es eine schönere Leinwand als eine schöne Küstenstadt? Lassen Sie jeden Ihrer Pinselstriche das aromatische Grün bedecken, die Sonne, die hell auf die Meeresoberfläche scheint, nur um dann die alten Steingebäude zu beleuchten; diese Vielfalt der Märkte und ein fröhliches Lächeln auf Gesichtern.

© Stipe Surac ×

Und dann, wenn die Sonne schlafen geht und die Atmosphäre verlockend wird, gehen Sie an die Küste und erleben Sie einen der schönsten Sonnenuntergänge der Welt. Wenn dieser helle Punkt mit dem Horizont verschmilzt und die Meeresorgel wunderbare Hintergrundmusik spielt, wird Ihnen klar, wovon Hitchcock gesprochen hat.

Seien Sie James Bond

© Igor Goić ×

Diese kurvenreichen Straßen gleich neben dem Meer sind einfach perfekt, um mit dem Wind in den Haaren in einem Cabrio zu fahren, oder? Stellen Sie sich einfach die schöne Sommersonne auf Ihrem Gesicht, die Brise in Ihrem Haar und den Schal Ihrer Begleiterin vor, der in dieser wunderschönen Meeresluft flattert. Echter Oldschool-Charme!

Ersetzen Sie den langweiligen Martini durch einen köstlichen Maraschino, während Sie auf Ihrer Yacht genießen und sich darauf vorbereiten, die Unterwasserwelt auf der Suche nach Geheimwaffen zu erkunden. Und dann, wenn Sie die Mission erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie in ein lokales Restaurant gehen und frische Meeresfrüchte und das alte Rezept des Zadar-Kuchens genießen.

Seien Sie Robert Langdon

© Filip Brala ×

Wie viele Geheimnisse verbergen die tausendjährigen Kirchen von Zadar? Diese mysteriösen Kunstwerke, die sie aufbewahren, müssen einen rätselhaften Code enthalten. Pssst! Den Code zum Entschlüsseln finden Sie wahrscheinlich im Gruβ an die Sonne, also auf einer der 300 Glasplatten, aus denen es besteht. Werden Sie von seltsamen Symbolen Richtung des Zadar-Archipels oder zum Leuchtturm geführt?

© Igor Goić ×

Eines ist sicher, in welche Richtung Sie auch gehen, in Zadar finden Sie immer ein Abenteuer, eine Inspiration, ein Geheimnis oder ein antikes Denkmal. Und mit jedem Schritt in dieser Stadt entfernt man sich weiter von den Sorgen des Alltags.

Genau das Richtige für den Traumurlaub, von dem Sie diesmal nicht nur träumen werden!