Airfryer schon ab 55 Euro? Dieser Philips überzeugt im Redaktionstest!

Airfryer sind aktuell so gefragt wie nie – und vor allem: so günstig wie selten. Modelle starten bereits ab rund 55 Euro, und genau in diesem Preisbereich fällt im Redaktionstest besonders die Philips NA221/00 auf.

Was sofort auffällt: Sie bekommen hier kein überladenes High-End-Gerät, sondern einen klaren, funktionalen Küchenhelfer, der im Alltag genau das liefert, was man erwartet – und teilweise sogar mehr.

Redaktionstest: überraschend stark für den Preis

Im Test überzeugt Philips vor allem durch gleichmäßigen Ergebnisse. Dank der RapidAir-Technologie wird heiße Luft optimal im Garraum verteilt, wodurch Speisen außen knusprig und innen saftig werden – und das mit deutlich weniger Fett.

Gerade bei Klassikern wie Pommes oder Hähnchen zeigt sich: Das Ergebnis kommt erstaunlich nah an eine klassische Fritteuse heran – nur eben deutlich gesünder.

Philips NA221/00 © idealo.at / KI

Alltag statt Technik-Spielerei

Mit 4,2 Litern Fassungsvermögen bietet das Gerät genug Platz für mehrere Portionen und ist gleichzeitig kompakt genug für jede Küche.

Die Bedienung bleibt bewusst einfach: Temperatur einstellen, Timer wählen – fertig. Kein kompliziertes Menü, keine unnötigen Extras. Genau das wurde im Test positiv bewertet, weil es den Alltag deutlich erleichtert.

Auch die Leistung von 1.500 Watt sorgt dafür, dass die Fritteuse schnell aufheizt und Speisen zügig fertig sind.

Was besonders auffällt

Im Redaktionseindruck zeigt sich vor allem eines: Die Philips NA221/00 ist ein typisches „einstecken und loslegen“-Gerät.

Sie eignet sich perfekt für:

schnelle Mahlzeiten nach der Arbeit

unkompliziertes Kochen ohne viel Aufwand

gesünderes Frittieren mit weniger Öl

Und genau hier liegt ihre Stärke: Sie macht vieles richtig, ohne kompliziert zu sein.

Philips NA221/00 © idealo.at / KI

Kleine Einschränkungen

Natürlich merkt man den günstigen Preis auch: Es gibt keine zwei Garzonen oder besonders smarte Funktionen. Wer maximale Ausstattung sucht, muss mehr investieren.

Doch im Test wird klar: Für den Preis ist das absolut verschmerzbar.

Fazit der Redaktion

Die Philips NA221/00 zeigt, warum Airfryer aktuell so beliebt sind. Sie ist günstig, zuverlässig und liefert gute Ergebnisse, ohne unnötig kompliziert zu sein.

Gerade weil Airfryer schon ab etwa 55 Euro starten, ist dieses Modell ein besonders interessanter Einstieg.

Wenn Sie eine einfache, funktionierende Lösung für den Alltag suchen, ist diese Heißluftfritteuse eine der besten Optionen im günstigen Segment

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