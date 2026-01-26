Die Trendinsel 2026 Warum jetzt alle nach Menorca wollen

Menorca ist in diesem Jahr eine der begehrtesten Inseln im Mittelmeer – und das aus gutem Grund. Anders als ihre bekannte Nachbarin Mallorca hat Menorca den Charme einer echten Trauminsel bewahrt: stille Buchten, lange Sandstrände und eine Landschaft, die Erholung pur verspricht!

Kein Massentourismus, dafür mediterranes Flair, ursprüngliche Natur und viele Orte, an denen Sie den Alltag mühelos hinter sich lassen können. Genau diese Mischung macht Menorca aktuell so gefragt – und dank attraktiver Angebote bei Lidl Reisen ist die Trendinsel jetzt auch besonders einfach und preisbewusst erreichbar.

Warum Menorca gerade so beliebt ist – und wie Sie jetzt besonders gut reisen

Menorca wird oft als „kleine Schwester“ Mallorcas bezeichnet, überzeugt aber mit einem ganz eigenen, entschleunigten Charakter. Als UNESCO-Biosphärenreservat ist ein Großteil der Insel geschützt und weitgehend unbebaut geblieben – perfekt für alle, die echtes Insel-Feeling, Ruhe und Natur suchen.

Die Strände und Buchten Menorcas zählen zu den schönsten im Mittelmeer: von flach abfallenden Sandstränden im Süden bis zu wilden Calas und Steilküsten im Norden. Rund 100 Strände und Badebuchten sorgen dafür, dass selbst in der Hochsaison genügend Platz für Erholung bleibt.

Besonders attraktiv wird das Reiseziel durch die aktuellen Menorca-Angebote bei Lidl Reisen. Dort finden Sie Pauschalreisen inklusive Flug und Hotel in ruhigen Lagen, strandnahen Resorts oder charmanten Unterkünften abseits des Trubels!

Top-Reiseziele auf Menorca

Windrose Bungalows © Lidl Reisen & Experiences

Preis: ab 611 € p. P.

Reisedauer: 7 Nächte

Verpflegung: Ohne Verpflegung

Abflughafen: z. B. München

Reisezeitraum: April bis Juni 2026

Warum dieses Angebot überzeugt:

Direkte Lage am feinen Sandstrand von Cala’n Bosch

Ruhige Bungalowanlage statt großer Hotelkomplexe

Viel Privatsphäre und entspanntes Urlaubsgefühl

Ideal für Paare und Erholungssuchende

Perfekter Ausgangspunkt für Strandtage und Spaziergänge

Menorca von seiner ursprünglichen, ruhigen Seite erleben

ARTIEM Audax © Lidl Reisen & Experiences

Preis: ab 680 € p. P.

Reisedauer: 6 Nächte

Verpflegung: Frühstück

Abflughafen: z. B. München

Reisezeitraum: April 2026 (weitere Termine verfügbar)

Warum dieses Hotel überzeugt:

Nur ca. 150 Meter vom Strand entfernt

Ruhige Lage am Hang mit entspannter Atmosphäre

Ideal für Erholungssuchende und Paare

Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte in der Nähe

Gute Anbindung an Mahón und Ciutadella

Moderner, stilvoller Rückzugsort statt klassischer Hotelburgen

Perfekt für alle, die Menorca ruhig und komfortabel entdecken möchten

Sagitario Princesa Playa © Lidl Reisen & Experiences

Preis: ab 571 € p. P.

Reisedauer: 7 Nächte

Verpflegung: Ohne Verpflegung (weitere Optionen verfügbar)

Abflughafen: z. B. München

Reisezeitraum: April bis Mai 2026

Warum dieses Angebot überzeugt:

Nur ca. 300 m vom feinen Sandstrand Son Xoriguer entfernt

Ruhige Lage nahe Cala’n Bosch, abseits vom Massentourismus

Familienfreundliches Resort mit viel Platz und entspannter Atmosphäre

Ideal für aktive Urlaubstage: Wandern, Radfahren, Reiten & Wassersport

Gute Mischung aus Erholung und Freizeitmöglichkeiten

Perfekt für Paare, Familien und alle, die Menorca vielseitig erleben möchten

So wird Ihr Menorca-Urlaub noch schöner

Früh buchen lohnt sich – gerade in der Saison füllen sich die ruhigeren Hotels schnell

Kombinieren Sie Badezeit, Wandern und Sightseeing für abwechslungsreiche Tage

Planen Sie Zeit in kleinen Orten und Buchten ein – Menorcas schönste Seiten zeigen sich oft fernab der Hauptstrände

Fazit: Mediterrane Trendinsel mit Ruhe-Garantie

Menorca ist der perfekte Mix aus Natur, Stränden und entspanntem Insel-Lifestyle – und damit ein ideales Reiseziel für alle, die Meer, Ruhe und mediterrane Tage suchen. Die aktuellen Angebote von Lidl Reisen machen es besonders einfach, diese Trauminsel zu entdecken – ob als Badeurlaub, Aktivtrip oder romantische Auszeit.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.