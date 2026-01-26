Die Trendinsel 2026 Warum jetzt alle nach Menorca wollen

Menorca ist in diesem Jahr eine der begehrtesten Inseln im Mittelmeer – und das aus gutem Grund. Anders als ihre bekannte Nachbarin Mallorca hat Menorca den Charme einer echten Trauminsel bewahrt: stille Buchten, lange Sandstrände und eine Landschaft, die Erholung pur verspricht!
Kein Massentourismus, dafür mediterranes Flair, ursprüngliche Natur und viele Orte, an denen Sie den Alltag mühelos hinter sich lassen können. Genau diese Mischung macht Menorca aktuell so gefragt – und dank attraktiver Angebote bei Lidl Reisen ist die Trendinsel jetzt auch besonders einfach und preisbewusst erreichbar.
Warum Menorca gerade so beliebt ist – und wie Sie jetzt besonders gut reisen
Menorca wird oft als „kleine Schwester“ Mallorcas bezeichnet, überzeugt aber mit einem ganz eigenen, entschleunigten Charakter. Als UNESCO-Biosphärenreservat ist ein Großteil der Insel geschützt und weitgehend unbebaut geblieben – perfekt für alle, die echtes Insel-Feeling, Ruhe und Natur suchen.
Die Strände und Buchten Menorcas zählen zu den schönsten im Mittelmeer: von flach abfallenden Sandstränden im Süden bis zu wilden Calas und Steilküsten im Norden. Rund 100 Strände und Badebuchten sorgen dafür, dass selbst in der Hochsaison genügend Platz für Erholung bleibt.
Besonders attraktiv wird das Reiseziel durch die aktuellen Menorca-Angebote bei Lidl Reisen. Dort finden Sie Pauschalreisen inklusive Flug und Hotel in ruhigen Lagen, strandnahen Resorts oder charmanten Unterkünften abseits des Trubels!
Top-Reiseziele auf Menorca
Windrose Bungalows
- Preis: ab 611 € p. P.
- Reisedauer: 7 Nächte
- Verpflegung: Ohne Verpflegung
- Abflughafen: z. B. München
- Reisezeitraum: April bis Juni 2026
Warum dieses Angebot überzeugt:
- Direkte Lage am feinen Sandstrand von Cala’n Bosch
- Ruhige Bungalowanlage statt großer Hotelkomplexe
- Viel Privatsphäre und entspanntes Urlaubsgefühl
- Ideal für Paare und Erholungssuchende
- Perfekter Ausgangspunkt für Strandtage und Spaziergänge
- Menorca von seiner ursprünglichen, ruhigen Seite erleben
ARTIEM Audax
- Preis: ab 680 € p. P.
- Reisedauer: 6 Nächte
- Verpflegung: Frühstück
- Abflughafen: z. B. München
- Reisezeitraum: April 2026 (weitere Termine verfügbar)
Warum dieses Hotel überzeugt:
- Nur ca. 150 Meter vom Strand entfernt
- Ruhige Lage am Hang mit entspannter Atmosphäre
- Ideal für Erholungssuchende und Paare
- Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte in der Nähe
- Gute Anbindung an Mahón und Ciutadella
- Moderner, stilvoller Rückzugsort statt klassischer Hotelburgen
- Perfekt für alle, die Menorca ruhig und komfortabel entdecken möchten
Sagitario Princesa Playa
- Preis: ab 571 € p. P.
- Reisedauer: 7 Nächte
- Verpflegung: Ohne Verpflegung (weitere Optionen verfügbar)
- Abflughafen: z. B. München
- Reisezeitraum: April bis Mai 2026
Warum dieses Angebot überzeugt:
- Nur ca. 300 m vom feinen Sandstrand Son Xoriguer entfernt
- Ruhige Lage nahe Cala’n Bosch, abseits vom Massentourismus
- Familienfreundliches Resort mit viel Platz und entspannter Atmosphäre
- Ideal für aktive Urlaubstage: Wandern, Radfahren, Reiten & Wassersport
- Gute Mischung aus Erholung und Freizeitmöglichkeiten
- Perfekt für Paare, Familien und alle, die Menorca vielseitig erleben möchten
So wird Ihr Menorca-Urlaub noch schöner
- Früh buchen lohnt sich – gerade in der Saison füllen sich die ruhigeren Hotels schnell
- Kombinieren Sie Badezeit, Wandern und Sightseeing für abwechslungsreiche Tage
- Planen Sie Zeit in kleinen Orten und Buchten ein – Menorcas schönste Seiten zeigen sich oft fernab der Hauptstrände
Fazit: Mediterrane Trendinsel mit Ruhe-Garantie
Menorca ist der perfekte Mix aus Natur, Stränden und entspanntem Insel-Lifestyle – und damit ein ideales Reiseziel für alle, die Meer, Ruhe und mediterrane Tage suchen. Die aktuellen Angebote von Lidl Reisen machen es besonders einfach, diese Trauminsel zu entdecken – ob als Badeurlaub, Aktivtrip oder romantische Auszeit.
