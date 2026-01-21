Beauty-Überraschung 2026: Ohne diese Lippenstiftfarbe geht nichts mehr

Dezent, edel und überraschend vielseitig: Im Frühling 2026 ist Rosenholz die Lippenstiftfarbe der Stunde. Wir zeigen, warum der Ton gerade überall auftaucht – und mit welchen Produkten Sie den Trend jetzt ganz einfach nachshoppen können.

Manchmal sind es nicht knallige Farben oder schrille Effekte, die einen Beauty-Trend ausmachen – sondern genau das Gegenteil. Rosenholz ist so ein Fall. Der Farbton liegt irgendwo zwischen Rosé, Nude und einem Hauch Braun und wirkt dadurch unglaublich natürlich, aber trotzdem perfekt gestylt. Kein Wunder also, dass Mode- und Beauty-Marken diesen Look auf den internationalen Runways rauf und runter geschminkt haben. Wir sagen: Dieser Trend bleibt – und gehört im Frühling 2026 definitiv in jede Beauty-Bag.

Das ist DIE Lippenstiftfarbe im Frühling 2026 – und deshalb lieben alle Rosenholz

Rosenholz ist der perfekte Kompromiss: nicht zu kühl, nicht zu warm, nicht zu auffällig – aber auch alles andere als langweilig. Genau das macht den Farbton so beliebt. Er passt zu nahezu jedem Hautton, lässt die Lippen voller wirken und harmoniert sowohl mit natürlichen Day-Looks als auch mit eleganten Abend-Styles. Stars wie Dakota Johnson haben den Farbton längst für sich entdeckt, Beauty-Magazine feiern ihn als neuen Klassiker – und wir schließen uns an.

Ein echtes Paradebeispiel für den Trend ist dieser Lippenstift, der alles mitbringt, was Rosenholz 2026 ausmacht:

Make-Up Absolute Satin Lipstick Nr. 3 Deep Rosewood

Der Lippenstift aus der Douglas Collection setzt Rosenholz perfekt in Szene. Die hochpigmentierte Farbe sorgt für ein sattes Ergebnis, während das samtige Satin-Finish die Lippen elegant und gepflegt aussehen lässt. Dank natürlichem Himbeerextrakt fühlt sich der Lippenstift angenehm cremig an und spendet Feuchtigkeit – ein echtes Luxusgefühl, das man sofort sieht und spürt. Vegan, pflegend und absolut alltagstauglich: genau so stellen wir uns den Lippen-Trend 2026 vor.

Make-Up Absolute Satin Lipstick Deep Rosewood – für 14,99 € bei Douglas* © Douglas Collection

Diese Rosenholz-Lippenstifte wollen wir jetzt sofort tragen

Glänzend und gepflegt: Make-Up Lipstick Shine + Care

Wer Rosenholz mit einem Hauch Glamour tragen möchte, liegt mit diesem Lippenstift goldrichtig. Die Nuance Fancy Rosewood kombiniert sanfte Farbe mit schimmerndem Finish und pflegender Textur – perfekt für frische Frühlingslooks mit Glow.

Make-Up Lipstick Shine + Care – Fancy Rosewood – für 13,99 € bei Douglas* © Douglas Collection

Natürlich schön: Kneipp Farbige Lippenpflege Rosewood

Rosenholz geht auch ganz dezent – und genau dafür ist diese Lippenpflege gemacht. Sie schenkt den Lippen einen Hauch Farbe, ohne geschminkt zu wirken, und pflegt gleichzeitig intensiv mit Bio-Sheabutter und Vitamin E. Ideal für alle, die es unkompliziert mögen.

Kneipp Farbige Lippenpflege Rosewood – für 6,04 € bei Amazon* © Kneipp

Glow-Upgrade: Lavera Candy Quartz Lipstick Rosewater

Dieser Lippenstift ist wie gemacht für alle, die Rosenholz mit Strahlkraft lieben. Die federleichte Textur verschmilzt mit den Lippen, sorgt für intensiven Glow und hält bis zu sechs Stunden. Naturkosmetik-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Lavera Candy Quartz Lipstick Rosewater 01 – für 8,82 € bei Amazon* © Lavera

Volumen und Farbe: M. Asam Magic Finish Push-up Lipgloss Rosewood Light

Rosenholz, aber bitte mit Wow-Effekt? Dieser Lipgloss liefert intensiven Glanz, einen prickelnden Push-up-Effekt und sichtbar vollere Lippen. Hyaluron sorgt für Pflege, Menthol für Frische – ein echtes Highlight für den Frühling.

M. Asam Magic Finish Push-up Lipgloss Rosewood Light – für 13,06 € bei Amazon* © Asambeauty

Matt und modern: Sante Naturkosmetik Matte Lipstick Sheer Rosewood

Wer Rosenholz lieber pudrig-matt trägt, wird diesen Lippenstift lieben. Die intensive Farbe trifft auf pflegende Inhaltsstoffe wie Squalan und Hyaluron – für einen modernen Look mit langem Halt und gutem Gewissen.

Sante Naturkosmetik Matte Lipstick Sheer Rosewood – ab 11,88 € bei Amazon* © Sante

Zu diesen Looks passt Rosenholz besonders gut

Das Schöne an Rosenholz: Die Farbe ist ein echtes Styling-Chamäleon. Tagsüber wirkt sie frisch und gepflegt zu Jeans, Blazer und minimalem Make-up. Abends harmoniert sie perfekt mit Smokey Eyes, Goldschmuck oder monochromen Looks in Beige, Braun und Creme. Selbst zu kräftigen Farben wie Grün oder Bordeaux bleibt Rosenholz ruhig und elegant – genau deshalb lieben wir den Ton so sehr.

Fazit – Rosenholz ist der neue Lippenstift-Klassiker

Rosenholz ist kein kurzer Hype, sondern ein Trend mit Langzeitpotenzial. Die Farbe ist tragbar, modern und unglaublich vielseitig – und genau deshalb im Frühling 2026 überall zu sehen. Unser Tipp: Jetzt zugreifen, Lieblingsprodukt sichern und den Trend schon heute auf die Lippen bringen. Wir sind sicher: Rosenholz bleibt.

