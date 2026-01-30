Alles zu oe24VIP
Diese Amazon-Prime-Serien muss man gesehen haben
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt.

30 Tage Gratis!

Diese Amazon-Prime-Serien muss man gesehen haben

30.01.26, 16:34
Keine Lust mehr auf endloses Suchen nach der nächsten guten Serie? Amazon Prime Video macht es gerade besonders einfach: 30 Tage kostenlos testen, sofort streamen und jederzeit wieder kündigen. 

Perfekt für alle, die neue Serien entdecken wollen, ohne sich direkt festzulegen – und ideal für ausgedehnte Serienabende ab sofort!

Diese Serien sind gerade Gesprächsthema Nummer eins 

Jack Ryan – actiongeladene Politthriller-Serie

Jack Ryan - Amazon prime Video 

Jack Ryan - Amazon prime Video 

© Amazon Prime Vdieo

Spannende Action trifft auf internationale Verwicklungen: Jack Ryan liefert klassische Thriller-Unterhaltung mit Tempo und Energie. Perfekt für alle, die Agenten-Serien mit einem Hauch Realismus zu schätzen wissen.
Eine gute Wahl für packende Abende ohne lange Erklärungen. 

The Marvelous Mrs. Maisel – charmante Comedy-Drama-Serie

The Marvelous Mrs. Maisel  - Amazon Prime

The Marvelous Mrs. Maisel  - Amazon Prime

© Amazon Prime Vdieo

Eine spritzige Mischung aus Humor, Herz und Retro-Charme: The Marvelous Mrs. Maisel begleitet eine Frau auf dem Weg zur Stand-Up-Comedy-Künstlerin in den 1950er-Jahren. Stilvoll, witzig und mit tollen Dialogen — ein echter Publikumsliebling.
Perfekt für alle, die Serien mit Charakter und Witz mögen.

Upload – Sci-Fi-Comedy der besonderen Art

Upload - Amazon Prime Video 

Upload - Amazon Prime Video 

© Amazon Prime Vdieo

Ein ungewöhnlicher Mix aus Zukunftsvision und Humor: Upload spielt in einer Welt, in der Menschen ihr Bewusstsein in eine digitale Nachwelt hochladen können. Intelligent, witzig und oft überraschend tiefgründig — eine frische Serie für alle, die Science-Fiction mit Augenzwinkern mögen.
Ideal für Abende, an denen man Unterhaltung mit einem Twist möchte.

LOL: Last One Laughing – Humor, bei dem Lachen verboten ist

LOL - Last One Laughing

LOL - Last One Laughing

© Amazon Prime Vdieo

In diesem Comedy-Format treten Comedians gegeneinander an — und derjenige, der zuletzt lachen darf, gewinnt. Klingt einfach? Ist es nicht. Die ungewohnte Spielidee sorgt für echte Lacher und trägt dazu bei, dass LOL zu einem der beliebtesten deutschen Formate auf Prime Video gehört.
Ideal für alle, die einfach mal abschalten und lachen wollen.

Warum sich der 30-Tage-Test gerade besonders lohnt

Nicht nur das Serienangebot ist stark — der kostenlose Testzeitraum von 30 Tagen macht Prime Video besonders attraktiv. Wer jetzt einsteigt, kann alle Top-Serien ohne Risiko ausprobieren und entscheiden, ob sich ein dauerhaftes Abo lohnt. Gerade bei mehreren hochwertigen Serien gleichzeitig ist der Einstieg mehr als sinnvoll.
Oder anders gesagt: Ein ganzer Monat voller Top-Serien — ohne einen Cent zu bezahlen.

Fazit: Große Serien, kleiner Preis — zumindest am Anfang

Ob epische Fantasy, packende Thriller, lustige Comedy oder clevere Sci-Fi-Geschichten – Amazon Prime Video liefert einige der besten Serien, die Sie direkt streamen können. Und mit dem 30-Tage-Gratis-Test gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.
Streaming beginnt nicht mit dem Suchen - sondern mit dem Drücken auf „Play“.

