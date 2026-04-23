Echte Gartenhelfer mit getrimmten Preisen: Die 5 stärksten Mähroboter für unter 800 Euro

Endlich Frühling! Mit den wärmeren Monaten beginnt auch die Gartensaison. Wer seinen Garten lieber entspannt mit einer Tasse Kaffee oder einem Feierabendgetränk genießen möchte, ohne vorher den Rasenmäher aus dem Schuppen holen zu müssen, findet in einem Mähroboter eine praktische Lösung.

Und das muss nicht zwangsweise ein Vermögen kosten sein. Geräte bekannter Marken schlagen gut und gerne mit mindestens 1.000 Euro zu Buche. Aber schon mit einem vergleichsweise günstigen Preis von unter 800 Euro lässt sich die Grünfläche mühelos in Schuss halten. Wir sind für euch in die Recherche gegangen und haben uns die besten Mähroboter mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis angesehen.

Ein echter Alleskönner: Mova 600

Der Allrounder hat alles im Blick: Mit einem Kamerawinkel von 360 × 59 Grad entgeht dem kompakten Gartenhelfer nichts. Dabei kommt er ganz ohne RTK-Basisstation und Begrenzungskabel aus. (RTK steht für „Real-Time Kinematic“ – ein satellitengestütztes Verfahren, das die GPS-Genauigkeit erhöht und bei manchen GPS-Mährobotern zum Einsatz kommt.)

Er bewältigt Flächen von bis zu 600 Quadratmetern und bietet in der App zahlreiche individuell anpassbare Funktionen.

Zonenauswahl und Zeitplanfestlegung

Maximale Mähfläche: 600 qm

Garantie: 3 Jahre

Schnitthöhe: 20 bis 60 mm

Lautstärke laut Hersteller: 60 dB

MOVA 600 Rasenmäher Roboter 3D LiDAR für 753,26 Euro statt 1.007,40 Euro* © MOVA

Zentimeterarbeit: Der Worx Landroid Vision nimmt es ganz genau

Wer es besonders genau mag, sollte einen Blick auf den Worx Landroid Vision werfen. Der präzise arbeitende Mähroboter nutzt RTK-Cloud-Navigation und greift damit auf Satellitendaten zurück. So entfällt die Installation eigener Antennen oder Basisstationen – und laut Hersteller bleibt dennoch die hohe Genauigkeit der RTK-Technologie erhalten.

Modelle für Rasenflächen von 300, 400 und 500 Quadratmetern sind bereits für unter 800 Euro erhältlich.

Zentimetergenaue RTK-Vision ohne zusätzliches Cloud-Abo

Cut-to-Edge: Randmähen und klassische Mähmuster

Präzision im Schatten mit VSLAM (visual simultanious localization and mapping)

Maximale Mähfläche: 500 qm

Schnitthöhe: 30 bis 60 cm

WORX Landroid Vision Cloud WR305E 2WD Mähroboter für 795,64 Euro.* © WORX

Für den schmalen Taler: Der Mähroboter V100

Wer möglichst viel Funktion für wenig Geld sucht, ist mit dem V100 gut beraten. Der kompakte Gartenhelfer kümmert sich um kleinere Flächen von bis zu 150 Quadratmetern und bietet fünf einstellbare Schnitthöhen. Für größere Gärten lässt sich die Laufzeit durch zusätzliche Akkus erweitern. Laut Hersteller vermeidet er Kollisionen und Beschädigungen dank Stoßsensoren, Kamera und KI-Erkennung präzise.

Maximale Mähfläche: bis zu 150 qm

Schnitthöhe: 20 bis 60 mm

Ohne Begrenzungskabel

Inkl.: 3 Ersatzklingen

YARDCARE V100 Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 317,56 Euro statt 393,26 Euro.* © YARDCARE

Der Mova Viax 250: Ein Meister der Hügel und Hindernisse

Über Stock und über Stein: Mit einer maximalen Steigfähigkeit von 40 Prozent und einer Hindernisüberwindung von bis zu vier Zentimetern präsentiert er sich als robuster Allrounder für anspruchsvolles Gelände. Dank omnidirektionaler Hinterradlenkung und griffiger Geländereifen bleibt er auch auf unebenen oder verwinkelten Flächen wendig und zuverlässig unterwegs – der wetterfeste Geländewagen unter unseren Preis-Leistungs-Tipps.

Kartierung ohne GPS (RTK) dank HDR-Bildgebung

Maximale Mähfläche: 250 qm

Schnitthöhe: 20 bis 60 mm

Lautstärke laut Hersteller: 57 dB

Ohne Begrenzungskabel

MOVA ViAX 250 Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 483,02 Euro statt 583,86 Euro.* © MOVA

Für große Flächen: Der Lawnmaster OcuMow 18

Ist der Garten etwas größer, könnte der Lawnmaster die passende Wahl sein: Mit einer Flächenleistung von bis zu 800 Quadratmetern schlägt er viele Modelle in dieser Preisklasse. Hindernisse erkennt er automatisch, zudem stehen sieben Schnitthöhen zur Auswahl. Allerdings berichten einige Kunden, dass das Gerät bei schlecht erkennbaren Rasenbegrenzungen gelegentlich an seine Grenzen stößt.

Sperrflächeneinrichtung mit einem 20-Meter-Magnetdraht

Maximale Mähfläche: 800 qm

Schnitthöhe: 20 bis 80 mm

Ohne Begrenzungskabel

Lawnmaster OcuMow 18 Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 605,03 Euro.* © WORX

Fazit: Welcher Mähroboter bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Fest steht: Ein guter Mähroboter muss kein vierstelliges Preisschild tragen. Auch im günstigeren Segment gibt es leistungsfähige Modelle – wenngleich sie in manchen Bereichen an ihre Grenzen stoßen können. Entscheidend ist daher, das Gerät passend zu den eigenen Anforderungen auszuwählen. Wer jedoch keine speziellen Präferenzen hat, macht mit dem Worx Landroid oder dem Mova 600 wenig falsch: Beide bieten ein besonders starkes Gesamtpaket aus Funktionen und zuverlässiger Rasenpflege – und das für unter 800 Euro.

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