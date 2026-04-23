Jetzt kaufen? Der Roborock Qrevo im Preis-Check

Wenn Sie schon länger mit dem Gedanken spielen, sich einen Saugroboter zuzulegen, dann ist dieses Angebot besonders spannend: Der Roborock Qrevo ist aktuell auf Amazon um ganze 41 % reduziert – von knapp 595 € auf rund 352 €.

Doch lohnt sich der Kauf jetzt wirklich? Oder sollten Sie noch warten? Genau das schauen wir uns genauer an.

Was macht den Roborock Qrevo so besonders?

Der Qrevo gehört zu den Geräten, die nicht nur saugen, sondern wirklich einen Großteil der Hausarbeit übernehmen.

Mit 8000 Pa Saugkraft zählt er aktuell zu den stärkeren Modellen auf dem Markt – das merken Sie vor allem bei Teppichen oder Tierhaaren. Gleichzeitig sorgt die Wischfunktion mit anhebbarem Mopp dafür, dass Hartböden gründlich gereinigt werden, ohne Teppiche zu durchnässen.

Roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © Amazon

Besonders praktisch ist das All-in-One-Dock:

• automatisches Entleeren

• Wasser nachfüllen

• Mopps reinigen

Für Sie bedeutet das: Wochenlang kaum Eingreifen nötig.

Dazu kommen moderne Features wie:

• Hinderniserkennung (kein Chaos mehr mit Kabeln)

• Anti-Verfilzungs-Bürste (weniger Wartung)

• intelligente Navigation

Roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © Amazon

Kurz gesagt: Ein Gerät, das den Alltag spürbar erleichtert.

Marktanalyse: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Hier wird es interessant.

Saugroboter – vor allem Premium-Modelle wie der Roborock – folgen oft klaren Preiszyklen:

Typische Bestzeiten zum Kaufen:

• Black Friday & Cyber Week

• Prime Day

• Jahresanfang (Lagerabverkauf)

Ein Rabatt von über 40 % bei Amazon ist dabei nicht Standard, sondern bereits im Bereich von echten Top-Deals.

Aus Erfahrung liegt der Qrevo normalerweise deutlich über 400 € – häufig sogar näher an 500 €.

Das aktuelle Angebot gehört daher zu den preislich attraktivsten Zeitpunkten außerhalb der großen Sale-Events.

Roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © Amazon

Für wen lohnt sich der Deal besonders?

Dieses Angebot lohnt sich vor allem, wenn Sie:

• wenig Zeit für Reinigung haben

• Haustiere besitzen

• größere Wohnflächen automatisieren möchten

• oder einfach weniger selbst putzen wollen

Wenn Sie ohnehin einen Saugroboter planen, ist das aktuell kein „abwarten“-Deal, sondern eher ein „jetzt zuschlagen“-Moment.

Fazit

Sie bekommen hier ein sehr stark ausgestattetes Gerät mit Premium-Funktionen zu einem Preis, der normalerweise nur in großen Sales erreicht wird.

Wenn Sie also schon länger überlegen, ist jetzt einer der besten Zeitpunkte im Jahr.

Ein Rabatt von 41 % bei einem Top-Modell wie dem Roborock Qrevo kommt nicht oft vor.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.