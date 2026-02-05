Flüge 2026: Clever vergleichen und sparen

Flüge zu buchen kann schnell unübersichtlich werden – je nach Airline, Saison und Buchungszeitpunkt variieren die Preise stark. Gerade wenn Sie hochwertige Verbindungen zu fairen Konditionen suchen, lohnt sich ein Preisvergleich auf idealo.at!

So sehen Sie auf einen Blick, welche Flüge das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und sparen Zeit und Geld.

Das sind die besten Reiseziele 2026

Flüge von Wien nach New York JFK © Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach New York (JFK) gibt es bereits ab € 460.

Warum dieses Angebot gut ist:

Nur ein Zwischenstopp für moderate Reisezeit

Flexibel für Städtereisen oder Geschäftsreisen

Komfortabel und zuverlässig

Ideal für alle, die günstig und entspannt reisen möchten!

Flüge von Wien nach Bangkok © Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Bangkok (BKK) gibt es bereits ab € 579.

Warum dieses Angebot gut ist:

Preis ab € 579 für Hin- und Rückflug

Maximal 2 Stopps für akzeptable Reisezeit

Flexibel für Urlaubs- oder Geschäftsreisen

Ideal für alle, die günstig und komfortabel nach Asien reisen möchten!

Flüge von Wien nach Barcelona © Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Barcelona (BCN) gibt es bereits ab € 35.

Warum dieses Angebot gut ist:

Preis ab € 62 für Hin- und Rückflug

Direktflüge verfügbar, nur 2h 30min Flugzeit

Ideal für Kurztrips, Städtereisen oder Wochenendtrips

Flüge von Graz nach Mallorca © Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Palma de Mallorca (PMI) gibt es bereits ab € 19.

Warum dieses Angebot gut ist:

Preis ab € 128 für Hin- und Rückflug

Direktflüge verfügbar, Dauer ab 2h 25min

Mehrere Flüge pro Tag, flexibel wählbar

Perfekt für Kurztrips, Strandurlaub oder Wochenendtrips

Fazit: Flüge clever buchen bei idealo.at

Flüge müssen nicht teuer sein. Bei idealo.at lassen sich Preise verschiedener Airlines und Buchungsportale schnell vergleichen. So finden Sie nicht nur die passende Verbindung, sondern sichern sich auch den besten Preis – egal ob Kurztrip, Langstrecke oder Business-Flight!

*Preise können schwanken. Sollten die hier angegebenen Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden sie seit Veröffentlichung vom Anbieter angepasst. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

