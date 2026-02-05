Alles zu oe24VIP
Flüge 2026: Clever vergleichen und sparen
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

IDEALO.AT

Flüge 2026: Clever vergleichen und sparen

05.02.26, 11:32 | Aktualisiert: 06.02.26, 09:53
Flüge zu buchen kann schnell unübersichtlich werden – je nach Airline, Saison und Buchungszeitpunkt variieren die Preise stark. Gerade wenn Sie hochwertige Verbindungen zu fairen Konditionen suchen, lohnt sich ein Preisvergleich auf idealo.at!

So sehen Sie auf einen Blick, welche Flüge das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und sparen Zeit und Geld. 

Das sind die besten Reiseziele 2026 

Günstige Flüge von Wien nach New York

Flüge von Wien nach New York JFK 

© Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach New York (JFK) gibt es bereits ab € 460.

Warum dieses Angebot gut ist:

  • Nur ein Zwischenstopp für moderate Reisezeit
  • Flexibel für Städtereisen oder Geschäftsreisen
  • Komfortabel und zuverlässig

Ideal für alle, die günstig und entspannt reisen möchten!

Günstige Flüge von Wien nach Bangkok

Flüge von Wien nach Bangkok 

© Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Bangkok (BKK) gibt es bereits ab € 579.

Warum dieses Angebot gut ist:

  • Preis ab € 579 für Hin- und Rückflug
  • Maximal 2 Stopps für akzeptable Reisezeit
  • Flexibel für Urlaubs- oder Geschäftsreisen

Ideal für alle, die günstig und komfortabel nach Asien reisen möchten!

Günstige Flüge von Wien nach Barcelona

Flüge von Wien nach Barcelona 

© Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Barcelona (BCN) gibt es bereits ab € 35.

Warum dieses Angebot gut ist:

  • Preis ab € 62 für Hin- und Rückflug
  • Direktflüge verfügbar, nur 2h 30min Flugzeit
  • Ideal für Kurztrips, Städtereisen oder Wochenendtrips

Günstige Flüge von Wien nach Mallorca

Flüge von Graz nach Mallorca 

© Getty Images

Hin- und Rückflüge von Wien (VIE) nach Palma de Mallorca (PMI) gibt es bereits ab € 19.

Warum dieses Angebot gut ist:

  • Preis ab € 128 für Hin- und Rückflug
  • Direktflüge verfügbar, Dauer ab 2h 25min
  • Mehrere Flüge pro Tag, flexibel wählbar
  • Perfekt für Kurztrips, Strandurlaub oder Wochenendtrips 

Fazit: Flüge clever buchen bei idealo.at

Flüge müssen nicht teuer sein. Bei idealo.at lassen sich Preise verschiedener Airlines und Buchungsportale schnell vergleichen. So finden Sie nicht nur die passende Verbindung, sondern sichern sich auch den besten Preis – egal ob Kurztrip, Langstrecke oder Business-Flight!

*Preise können schwanken. Sollten die hier angegebenen Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden sie seit Veröffentlichung vom Anbieter angepasst. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.
 

