Heißes Angebot! Philips-Airfryer bei Media Markt so günstig wie nie

Media Markt überrascht zum Black Friday mit einem Küchendeal, der preislich heraussticht: Der Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL fällt im Preis und soll die Küche bereichern. Wir checken das verfrühte Black-Friday-Angebot.

Schon vor dem Black Friday haut Media Markt einige Angebote raus – manche sogar mit Bestpreisen. Auch im Bereich Küche gibt es schon einiges zu sehen. Der große Philips Airfryer aus der Essential-Serie soll genügend Kapazität für mehrere Portionen mitbringen.

Philips Airfryer Essential XL: Das Angebot im Überblick

Der Airfryer arbeitet mit der Rapid-Air-Technologie, die Heißluft laut Hersteller in einem gleichmäßigen Luftstrom verteilt. Dadurch gelingen Gerichte wie Pommes, Gemüse, Fleisch oder Aufbackprodukte mit deutlich weniger Öl als bei der klassischen Fritteuse. Die 6,2-Liter-Kapazität eignet sich für Haushalte, die regelmäßig mehrere Portionen gleichzeitig zubereiten möchten.

Eine digitale Temperatursteuerung, voreingestellte Programme und ein Timer erleichtern die Bedienung.

Kapazität: 6,2 Liter

6,2 Liter Leistung : 2.000 Watt

: 2.000 Watt Temperaturbereich: 60 bis 200 Grad Celsius, digital einstellbar

60 bis 200 Grad Celsius, digital einstellbar Programme: 7 vorinstallierte Kochprogramme, Timerfunktion

7 vorinstallierte Kochprogramme, Timerfunktion Technologie: Rapid Air-Heißluft für fettärmere, knusprige Speisen

Rapid Air-Heißluft für fettärmere, knusprige Speisen Bedienung & Reinigung: digitales Touch-Display, Korb spülmaschinenfest

Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL – für 77 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Die Ersparnis fällt mit 59 Prozent Rabatt sehr hoch aus und liegt mit 77 Euro deutlich unter früheren Aktionen. Wenn ein XXL-Airfryer gesucht wird, ist der HD9270/90 zum aktuellen Media-Markt-Preis einer der lohnendsten Deals im Küchensegment, denn günstiger als jetzt gab es das Gerät noch nie.

