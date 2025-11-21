Alles zu oe24VIP
Auf der Suche nach einem Airfryer? Hier gibt es einen zum Bestpreis.
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Black-Friday-Kracher

Heißes Angebot! Philips-Airfryer bei Media Markt so günstig wie nie

21.11.25, 11:30
Media Markt überrascht zum Black Friday mit einem Küchendeal, der preislich heraussticht: Der Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL fällt im Preis und soll die Küche bereichern. Wir checken das verfrühte Black-Friday-Angebot. 

Schon vor dem Black Friday haut Media Markt einige Angebote raus – manche sogar mit Bestpreisen. Auch im Bereich Küche gibt es schon einiges zu sehen. Der große Philips Airfryer aus der Essential-Serie soll genügend Kapazität für mehrere Portionen mitbringen.

Philips Airfryer Essential XL: Das Angebot im Überblick

Der Airfryer arbeitet mit der Rapid-Air-Technologie, die Heißluft laut Hersteller in einem gleichmäßigen Luftstrom verteilt. Dadurch gelingen Gerichte wie Pommes, Gemüse, Fleisch oder Aufbackprodukte mit deutlich weniger Öl als bei der klassischen Fritteuse. Die 6,2-Liter-Kapazität eignet sich für Haushalte, die regelmäßig mehrere Portionen gleichzeitig zubereiten möchten.

Eine digitale Temperatursteuerung, voreingestellte Programme und ein Timer erleichtern die Bedienung.

  • Kapazität: 6,2 Liter
  • Leistung: 2.000 Watt
  • Temperaturbereich: 60 bis 200 Grad Celsius, digital einstellbar
  • Programme: 7 vorinstallierte Kochprogramme, Timerfunktion
  • Technologie: Rapid Air-Heißluft für fettärmere, knusprige Speisen
  • Bedienung & Reinigung: digitales Touch-Display, Korb spülmaschinenfest

Shopping Channel Black Friday Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL

Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL – für 77 Euro bei Media Markt*

© Philips / Werbung

Die Ersparnis fällt mit 59 Prozent Rabatt sehr hoch aus und liegt mit 77 Euro deutlich unter früheren Aktionen. Wenn ein XXL-Airfryer gesucht wird, ist der HD9270/90 zum aktuellen Media-Markt-Preis einer der lohnendsten Deals im Küchensegment, denn günstiger als jetzt gab es das Gerät noch nie.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

