Huawei Watch GT 5 Pro mit Mega-Rabatt & Gratis-Gadgets

Luxus-Smartwatch zum Sparpreis: Die Huawei Watch GT 5 Pro ist am Black Friday massiv reduziert – von 599 auf 459 Euro, mit Black-Weeks-Code sogar auf 413,10 Euro.

Obendrauf gibt es In-Ear-Kopfhörer, ein Extra-Armband und eine Garantieverlängerung als Geschenk – natürlich nur solange der Vorrat reicht, schnell sein lohnt sich also!

Huawei Watch GT 5 Pro: Edle Allround-Smartwatch zum Black-Friday-Preis

Die Huawei Watch GT 5 Pro* richtet sich an alle, die Sportfunktionen, Gesundheits-Tracking und ein hochwertiges Design im Alltag kombinieren möchten. Das weiße Keramikgehäuse mit passendem Keramikarmband wirkt eher wie eine Designer-Uhr als wie ein Fitness-Gadget. Unter der schicken Oberfläche steckt ein vollwertiger Fitness- und Gesundheitsbegleiter: Puls, Schlaf, Stress, Blutsauerstoff und sogar Körpertemperatur können überwacht werden. Dazu kommen klassische Smartwatch-Funktionen wie Benachrichtigungen, Anrufe und GPS-Tracking beim Sport.

Der große Pluspunkt zum Black Friday: Der starke Preisnachlass wird mit einem Paket aus Gratis-Zugaben kombiniert, was den Deal besonders attraktiv macht.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Design und Material: 42-mm-Gehäuse aus weißer Keramik mit passendem Keramikarmband, rundes, sportlich-elegantes Design

42-mm-Gehäuse aus weißer Keramik mit passendem Keramikarmband, rundes, sportlich-elegantes Design Display: 1,32 Zoll AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln für scharfe Darstellung von Uhrzeit, Widgets und Benachrichtigungen

1,32 Zoll AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln für scharfe Darstellung von Uhrzeit, Widgets und Benachrichtigungen Akkulaufzeit: Bis zu 14 Tage Laufzeit laut Hersteller – aufladbar per magnetischem, kabellosem Ladeadapter

Bis zu 14 Tage Laufzeit laut Hersteller – aufladbar per magnetischem, kabellosem Ladeadapter Gesundheits- und Fitnessfunktionen: Pulsmesser, Schrittzähler, Schlaf- und Stresstracking, Blutsauerstoffmessung, Körpertemperatur-Überwachung, Periodentracking und EKG-Funktion

Pulsmesser, Schrittzähler, Schlaf- und Stresstracking, Blutsauerstoffmessung, Körpertemperatur-Überwachung, Periodentracking und EKG-Funktion Smartwatch-Basics: GPS, Bluetooth, Mikrofon und Lautsprecher für Anrufe, Benachrichtigungen zu SMS, E-Mails, Social Media und Terminen, kompatibel mit iOS und Android

Huawei Watch GT 5 Pro – für 413,10 statt 599 Euro bei Amazon* © Huawei / Werbung

Was die Huawei Watch GT 5 Pro im Alltag bietet

Mit einem Gewicht von rund 48 Gramm bleibt die Huawei Watch GT 5 Pro angenehm tragbar, trotz Keramikgehäuse und -armband. Die Uhr eignet sich sowohl für Freizeit als auch Büro, da sie eher wie eine klassische, hochwertige Armbanduhr wirkt und weniger wie ein reiner Sporttracker.

Dank GPS lassen sich Laufstrecken und Spaziergänge ohne Smartphone nachvollziehen. Die Uhr ist zudem bis 5 ATM wasserdicht und damit auch fürs Schwimmen geeignet. Sensoren wie Herzfrequenzmesser, Blutsauerstoff-Sensor und Temperatursensor liefern Daten für das integrierte Fitness- und Gesundheits-Tracking.

Praktisch im Alltag: Über das AMOLED-Display lassen sich eingehende Anrufe, Nachrichten und Termine einsehen. Mit Mikrofon und Lautsprecher können Anrufe direkt über das Handgelenk geführt werden – etwa wenn das Smartphone gerade in der Tasche steckt.

Die Steuerung erfolgt per Touchscreen und seitlichen Tasten, das Betriebssystem ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Smartphones kompatibel.

Black Friday Days 2025: Preis, Gutscheincode & Gratiszugaben

Zum Black Friday 2025 senkt Huawei den Preis der Watch GT 5 Pro deutlich:

Ursprünglicher Preis: 599 €

599 € Black-Friday-Preis: 459 €

459 € Mit Black-Weeks-Code „ATHW10Q4“: 413,10 €

Zusätzlich gibt es, solange der Vorrat reicht, folgende Extras ohne Aufpreis dazu:

Huawei FreeBuds SE 4 ANC im Wert von ca. 59 €

im Wert von ca. 59 € Huawei EasyFit 3 Armband in Kristallrosa im Wert von ca. 39 €

im Wert von ca. 39 € Huawei Care Garantieverlängerung auf 3 Jahre für die GT 5 Pro im Wert von ca. 49 €

Damit besteht das Paket nicht nur aus der Smartwatch selbst, sondern aus einer Kombination aus Wearable, In-Ear-Kopfhörern, zusätzlichem Armband und längerer Absicherung.

Fazit: Starker Black-Friday-Deal für Design-Fans und Fitness-Freunde

Die Huawei Watch GT 5 Pro kombiniert ein auffälliges, edles Keramikdesign mit umfangreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Der Preissturz von 599 auf 413,10 Euro ist bereits für sich genommen ein starkes Angebot. In Kombination mit FreeBuds, Extra-Armband und verlängerter Garantie wird aus der Black-Friday-Aktion ein umfassendes Paket, das sowohl optisch als auch funktional auf Alltag, Sport und Gesundheit ausgelegt ist.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.