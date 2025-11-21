Media Markt verkauft Top-Modelle stark reduziert

Der Black Friday ist das Deal-Event des Jahres, bei dem sich Anbieter zahlreiche Angebote und Rabatte um die Ohren hauen. Schon vor dem Black Friday geht die Rabattschlacht los. Media Markt senkt bereits die Preise für zahlreiche Produkte – unter anderem von Dyson.

Dyson zählt zu den Marken, deren Produkte beim Black Friday regelmäßig hohe Nachfrage erzeugen – schließlich haben die Produkte ihren Preis. Bei Media Markt gibt es schon eine Auswahl verschiedener Angebote. Lohnt sich Zugreifen jetzt schon, oder sollte lieber bis zum Black Friday gewartet werden? Hier ein Überblick.

Dyson Airwrap

Der Airwrap kombiniert mehrere Styling-Funktionen in einem Gerät und arbeitet mit moderaten Temperaturen. Die Coanda-Technologie nutzt Luftströmungen, um Haare an die Aufsätze zu ziehen, wodurch sich verschiedene Looks ohne extreme Hitze formen lassen.

Coanda-Luftstromtechnologie

Temperaturkontrolle unter 150 Grad Celsius

Mehrere Aufsätze für Glätten, Volumen und Locken

Deal-Einschätzung: Der Airwrap ist erfahrungsgemäß eines der begehrtesten Geräte von Dyson. Media Markt reduziert ihn vor dem Black Friday um 22 Prozent, sodass er jetzt noch 425 Euro kostet. In dieser Version gab es das Gerät außerdem noch nie günstiger.

Dyson Airwrap i.d. Multihaarstyler – für 425 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V15 Detect Absolute Akku-Staubsauger

Der V15 Detect Absolute eignet sich für Haushalte, die Wert auf hohe Reinigungsleistung legen. Der Akkusauger nutzt eine Laserbeleuchtung an der Bodendüse, die feine Staubpartikel sichtbar macht und dadurch das Reinigungsverhalten transparenter gestaltet. Die automatische Anpassung der Saugleistung sorgt laut Hersteller für einen effizienteren Betrieb auf unterschiedlichen Bodenarten.

Laser-Düse für sichtbaren Feinstaub

Automatische Saugregulierung

Maximal 60 Minuten Akkulaufzeit

Display zur Partikel- und Akkustandanzeige

Deal-Einschätzung: Media Markt reduziert das Modell im Rahmen der Black-Friday-Aktionen von 799 auf 499 Euro, was damit zu den stärksten Preisen im Netz zählt, denn günstiger gibt es das Modell nirgends.

Dyson V15 Detect Absolute – für 499 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Purifier Humidify Luftbefeuchter

Der Dyson Purifier Hunmidify Luftbefeuchter verbindet Luftreinigung, Luftbefeuchtung und Ventilation in einem Gerät. Er filtert laut Dyson Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen und Stickstoffdioxid, während die Luftfeuchtigkeit automatisch reguliert und Gerüche beseitigt werden. Besonders in der Heizperiode kann das zu einem angenehmeren Raumgefühl beitragen.

Filterung von NO₂, VOC, Allergenen und Feinstaub

Automatische Feuchtigkeitskontrolle

Hygienische Befeuchtungstechnologie

Deal-Einschätzung: Der Luftbefeuchter ist bereits vor dem Black Friday reduziert und zum derzeit günstigsten Preis bei Media Markt abzustauben. In keinem Shop gibt es das Gerät derzeit günstiger.

Dyson PH05 Purfifier Humidify Luftbefeuchter – für 629 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Corrale Kupfer/Nickel

Das Dyson Corrale arbeitet mit flexiblen Heizplatten, die sich beim Glätten an die Haarsträhne anpassen. Dadurch verteilt sich laut Hersteller der Druck gleichmäßiger, was theoretisch geringere Temperaturen ermöglicht.

Bewegliche Heizplatten für schonenderes Styling

Kabelloser Betrieb möglich

3 Temperaturstufen

Automatische Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität

Deal-Einschätzung: Media Markt reduziert das Glätteisen zum Black Friday um 37 Prozent und bietet damit einen Preis von 279 Euro. Derzeit bietet nur ein weiterer Shop das Glätteisen so günstig an. Jedoch gab es schon bessere Preise, deswegen lohnt es sich vermutlich auf den Black Friday zu warten. Eventuell fällt der Preis dann noch mehr.

Dyson Coralle Glätteisen – für 279 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Weitere Dyson-Angebote vor dem Black Friday bei Media Markt

Gute Angebote für Dyson gibt es schon jetzt bei Media Markt. Dennoch lohnt es sich, die Preise im Blick zu behalten und am Black Friday erneut zu schauen. Wer nicht so lange warten möchte, findet noch weitere reduzierte Dyson-Produkte, die schon vor der Rabattschlacht im Preis fallen.

Dyson 360 Vis Nav Saugroboter – für 699 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Staubsauger Big Ball Parquet 2 – für 249 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Superonic Nural Haartrockner – für 379 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V12 Detect Slim Abolute – für 424 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson HD07 Supersonic Origin – für 299 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

