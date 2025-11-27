Von Fitnessring bis Sleepbuds: Diese Wearables rocken den Black Friday

Am Black Friday 2025 drehen viele Händler beim Thema Wearables richtig auf: Smarte Uhren, Fitnessringe und Kopfhörer mit Noise Cancelling sind teils massiv reduziert.

Ob Schlaftracking, Stressmanagement oder einfach nur besserer Sound im Alltag – hier warten spannende Angebote für alle, die Technik lieber am Körper als im Regal haben.

Black Friday 2025: Technik zum Tragen

Am 28. November 2025 steht wieder alles im Zeichen des Sparens: Black Friday ist der Tag, an dem sich auch bei Wearables ein besonders genaues Hinschauen lohnt. Smartwatches ersetzen den klassischen Schrittzähler, Fitnessringe analysieren Schlaf und Erholung und Kopfhörer werden smarter – und dank Rabatt oft deutlich günstiger. Wir haben einige der besten Deals aus dem großen Black-Friday-Angebot herausgefiltert – hier ist für jeden etwas dabei!

Diese Wearables stehen am Black Friday ganz vorn:

Samsung Galaxy Watch7

Die Samsung Galaxy Watch7* ist der vielseitige Allrounder fürs Handgelenk – vom Fitness-Tracking über Schlaf-Analyse bis hin zu Benachrichtigungen direkt vom Smartphone. Mit dem Next BioActiveSensor2 richtet sich die Uhr an alle, die Puls, Stressniveau, Schlafqualität und sogar Zyklusdaten genauer im Blick haben wollen. Zum Black Friday wird die Watch7 mit einem kräftigen Preissturz zur spannenden Option für alle, die ins Galaxy-Ökosystem einsteigen oder ihr altes Modell ablösen möchten.

Wichtige Details:

Next BioActive Sensor2 Dual-GPS für noch genauere Messungen

Smarte Features und AI-unterstützte Funktionen

Black-Friday-Preis: 149 statt 319,99 € (Rabatt: 53 %)

Samsung Galaxy Watch7 – für 149 statt 319,99 Euro bei Media Markt* © Samsung / Werbung

Huawei Watch 5

Die Huawei Watch 5* zielt auf alle, die Gesundheitsdaten nicht nur nebenbei, sondern ziemlich detailliert im Blick behalten wollen. Herzstück ist der X-TAP-Gesundheitssensor, der per Fingertipp einen schnellen Health-Check mit bis zu zehn Werten startet. Zum Black Friday wird die ohnehin im Premium-Segment angesiedelte Uhr durch Rabatt plus Gratis-Geschenke deutlich attraktiver.

Wichtige Details:

Premium-Materialien (Titan / 904L Edelstahl) & eSIM-Anrufe

Health Insights mit Warnmeldungen bei auffälligen Werten

Black-Week-Preis: 386,10 € mit 10%-Code ATHW10Q4



Gratis dazu: Huawei Scale 3 Körperfettwaage, EasyFit 3 Armband, 3-Jahres-Garantie

Huawei WATCH 5 – für effektiv 386,10 statt 569 Euro inkl. Gratis-Geschenken bei Huawei* © Huawei / Werbung

Huawei Watch Fit 4 Pro

Die Huawei Watch Fit 4 Pro* ist eine schlanke Alternative zur klassischen runden Smartwatch. Sie setzt auf ein rechteckiges AMOLED-Display, Outdoor-Funktionen inklusive präziser Fitnessdaten, bis zu zehn Tage Akkulaufzeit und eine Mischung aus Sport-Tracker und Lifestyle-Uhr. Dank Rabatt, zusätzlichem Zehn-Prozent-Code und Gratis-Armband plus verlängerter Garantie ergibt sich ein Paket, das im Smartwatch-Segment deutlich heraussticht.

Wichtige Details:

Erweiterte Outdoor- und Fitnessfunktionen

Kompatibel mit Android & iOS

Black-Week-Preis: 179,10 € mit 10%-Code ATHW10Q4

Huawei Watch Fit 4 Pro – für effektiv 179,10 statt 279 Euro inkl. Extras bei Huawei*s © Huawei / Werbung

Google Fitbit Charge 6

Der Google Fitbit Charge 6* bleibt ein Klassiker unter den Fitness-Trackern – diesmal mit Google-Funktionen wie Maps und Wallet an Bord. Das Gerät setzt auf bis zu sieben Tage Akkulaufzeit, wasserdichtes Gehäuse und umfangreiche Gesundheitsfunktionen: von Herzfrequenz, EKG-App und SpO₂-Messung bis hin zu Stressmanagement und Schlafprofilen. Der Black-Friday-Rabatt plus sechs Monate Premium machen das Paket noch interessanter.

Wichtige Details:

Bis 50 m wasserdicht

Integriertes GPS und viele Sportmodi

Inkl. 6 Monate Fitbit Premium für erweiterte Analysen & Workouts

Black-Friday-Preis: 89,74 statt 161,29 € (Rabatt: 44 %)

Google Fitbit Charge 6 – für 89,74 statt 16,29 Euro bei Amazon* © Google / Werbung

Xiaomi Redmi Watch 5

Die Xiaomi Redmi Watch 5* ist ein preisbewusster Einsteiger in die Smartwatch-Welt – mit großem 2,07 Zoll AMOLED-Display, bis zu 24 Tagen Akkulaufzeit und umfassenden Fitnessfunktionen. Wer viel Funktionsumfang zu einem vergleichsweise niedrigen Preis sucht, bekommt hier ein solides Komplettpaket.

Wichtige Details:

Bis zu 24 Tage Akkulaufzeit ohne Always-On-Display

150+ Sportmodi und umfassende Gesundheitsfunktionen

Black-Friday-Preis: 67,78 statt 110,92 € (Rabatt: 39 %)

Xiaomi Redmi Watch 5 – für 67,78 statt 110,92 Euro bei Amazon* © Xiaomi / Werbung

Anker Soundcore Over-Ear-Kopfhörer

Die Soundcore by Anker Over-Ear-Kopfhörer* setzen am Black Friday auf das „Mehr Klang, weniger Lärm“-Prinzip – zum relativ kleinen Preis. Mit Hybrid Active Noise Cancelling werden Alltagsgeräusche wie Straßenlärm oder Zugfahrten deutlich gedämpft, während bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit für lange Hörsessions sorgen. Für alle, die ein günstiges Noise-Cancelling-Headset für Bahn, Büro oder Uni suchen, ist das Angebot deutlich attraktiver als der Listenpreis.

Wichtige Details:

Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit mit ANC, bis zu 60 Stunden ohne

Schnelle Ladezeit (ca. 90 Minuten)

Black-Friday-Preis: 37 statt 59,90 € (Rabatt: 38 %)

Anker soundcore Q21i NC Over-Ear-Kopfhörer – für 37 statt 59,90 Euro bei Media Markt* © Anker / Werbung

Beats Studio Pro

Die Beats Studio Pro* sind Over-Ear-Kopfhörer mit Fokus auf kräftigen Sound und flexible Nutzung: Adaptive ANC und Transparenzmodus, verlustfreies Audio, verschiedene Soundprofile und eine enge Verzahnung mit sowohl Apple- als auch Android-Geräten. Dazu kommen bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit und Fast-Fuel-Schnellladung. Mit dem sehr hohen Black-Friday-Rabatt rutschen die Studio Pro in eine Preisklasse, in der sich High-End-Sound für viele deutlich eher ausgeht.

Wichtige Details:

Beats-eigene Akustikplattform, personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking

Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, 10 Minuten Laden für bis zu 4 Stunden Nutzung

Black-Friday-Preis: 190,58 statt 403,31 € (Rabatt: 53 %)

Beats Studio Pro – für 190,58 statt 403,31 Euro bei Amazon* © Beats / Werbung

Apple AirPods 4

Die Apple AirPods 4* kommen in überarbeiteter Form: leichter, stabiler Sitz, personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und der neue H2-Chip für besseren Klang und bessere Anrufqualität. In Kombination mit dem Black-Friday-Rabatt werden die AirPods 4 zur interessanten Wahl für alle, die im Apple-Kosmos unterwegs sind und ein aktuelles In-Ear-Modell suchen.

Wichtige Details:

Bis zu 5 Stunden Wiedergabe, bis zu 30 Stunden mit Case

IP54 gegen Staub, Schweiß und Wasser

Black-Friday-Preis: 111,94 statt 150,25 € (Rabatt: 25 %)

Apple AirPods 4 – für 111,94 statt 150,25 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Huawei FreeBuds Pro 4

Mit den Huawei FreeBuds Pro 4* setzen sich In-Ears deutlich in Szene: Intelligente dynamische ANC mit verbesserter Geräuschunterdrückung sowie Memory-Foam-Eartips sorgen dafür, dass sie sowohl im Büro als auch auf Reisen eine gute Figur machen. Durch die Möglichkeit, zwei Geräte parallel zu koppeln, lassen sich etwa Laptop und Smartphone gleichzeitig nutzen. Zum Black Friday sorgt der Preisrabatt plus zusätzliche Garantie dafür, dass die Premium-In-Ears deutlich interessanter werden.

Wichtige Details:

Stabile Verbindung, klare Anrufe

Inklusive erweiterter Garantie

Black-Week-Preis: 149 statt 199 €

Huawei FreeBuds Pro 4 – für 149 statt 199 Euro inkl. Extra-Garantie bei Huawei* © Huawei / Werbung

Huawei FreeClip

Die Huawei FreeClip* richten sich an alle, die offene In-Ears bevorzugen und ihre Umgebung weiterhin hören wollen – etwa beim Joggen in der Stadt oder im Büro. Das C-Bridge-Design soll besonders komfortabel sein, jeder Hörer wiegt nur 5,6 Gramm. Wer klassische In-Ears als störend empfindet, findet hier ein spannendes, reduziertes Open-Ear-Setup inklusive Garantie-Erweiterung.

Wichtige Details:

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

IP54-Schutz

Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig

Black-Week-Preis: 129 statt 199 € inkl. erweiterter Garantie

Huawei FreeClip – für 129 statt 199 Euro inkl. Extra-Garantie bei Huawei* © Huawei / Werbung

Soundcore Open-Ear-Kopfhörer

Die Soundcore V20i von Anker* setzen ebenfalls auf Open-Ear-Design mit verstellbaren Ohrhaken – für alle, die beim Sport ihre Umgebung noch wahrnehmen wollen. Durch vier einstellbare Positionen lassen sich die Hörer individuell anpassen, während die BassUp-Technologie für spürbaren Bass sorgt. Wer ein leichtes, offenes Setup für Jogging, Walking oder den Alltag sucht, bekommt hier einen preislich attraktiven Einstieg.

Wichtige Details:

4 Mikrofone mit KI-Rauschunterdrückung

Bis zu 36 Stunden Gesamtspielzeit

Black-Friday-Preis: 35,28 statt 50,41 € (Rabatt: 30 %)

Soundcore V20i – für 35,28 statt 50,41 Euro bei Amazon* © Anker / Werbung

Soundcore Sleep A30

Die Soundcore Sleep A30 von Anker* sind klar auf den optimalen Schlafkomfort ausgelegt: besonders flache Bauform, schonendes ANC ohne Druckgefühl, AI Brainwave Audio mit beruhigenden Klängen und ein System zur adaptiven Schnarchmaskierung, das über das Ladecase Geräusche erkennt und in Echtzeit überlagert. Dazu kommen Schlaftracking, Bewegungsanalyse und ein smarter Wecker in der App. Wer Ohropax gegen smarte Sleepbuds tauschen möchte, findet hier ein Hightech-Paket, das zum Black Friday mit Rabatt etwas leichter ins Budget fällt.

Wichtige Details:

Schlafoptimiertes ANC und Geräuschmaskierung

Inklusive Schlaftracking und Bewegungsanalyse

Black-Friday-Preis: 201,67 statt 252,10 € (Rabatt: 20 %)

Soundcore Sleep A30 – für 201,67 statt 252,10 Euro bei Amazon* © Anker / Werbung

Oura Ring 4

Der Oura Ring 4* gehört zu den bekanntesten Smart Rings im Premium-Segment. Er misst mehr als 30 biometrische Daten – darunter Schlafqualität, Aktivität, Stress, Herzgesundheit und Frauengesundheitskennzahlen. Der Akku hält bis zu acht Tage, das Titan-Design ist auf 24/7-Nutzung ausgelegt. Durch den Black-Friday-Rabatt rückt der Ring ein gutes Stück näher an viele Budget-Grenzen heran.

Wichtige Details:

Mehr als 30 biometrische Datenpunkte

Oura-Mitgliedschaft: 1 Monat gratis, danach Abo (monatlich oder jährlich)

Black-Friday-Preis: 281,34 statt 402,35 € (Rabatt: 30 %)

Oura Ring 4 – für 281,34 statt 402,35 Euro bei Amazon* © Oura / Werbung

Amazfit Helio Ring

Der Amazfit Helio Ring* ist einer der spannendsten Trends im Wearable-Bereich: ein ultraleichter Fitnessring statt klassischer Uhr. Er konzentriert sich auf Schlaf, Erholung und Stress – inklusive HRV-Tracking und Schlafphasen-Analyse. Dank Titan-Gehäuse und geringem Gewicht ist der Ring vor allem für alle interessant, denen eine große Uhr im Bett oder beim Sport zu viel ist.

Wichtige Details:

Enge Verzahnung mit Amazfit-Smartwatches über die Zepp-App

Inkl. VO₂max und Trainingsauswertung

Black-Friday-Preis: 97,70 statt 169,90 €

Amazfit Helio Ring – für 97,70 statt 169,90 Euro bei MediaMarkt* © Amazfit / Werbung

Black Friday 2025: Smarte Helfer, starke Rabatte

Ob Smartwatch, Smart Ring oder Kopfhörer: Am Black Friday 2025 sind viele Wearables deutlich günstiger zu haben – teils mit satten Rabatten, teils mit zusätzlichen Gratis-Geschenken oder verlängerten Garantien. Wer Training, Schlaf und Gesundheit ernsthaft tracken will, findet von Samsung, Huawei, Amazfit, Xiaomi, Google Fitbit und Oura reichlich Auswahl. Wer lieber Sound und Komfort im Fokus hat, kann bei In-Ears und Over-Ears von Apple, Beats und Anker sparen.

Wichtig bleibt: Angebote können zeitlich begrenzt sein, Stückzahlen ebenfalls. Wer ein bestimmtes Modell ins Auge gefasst hat, sollte daher eher früher als später zugreifen – bevor der Black-Friday-Rabatt wieder auf Normalpreis zurückspringt.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.