Brasiliens Teamchef verzichtet heuer noch auf Neymar

Für WM-Qualifikation gegen Venezuela und Uruguay nicht nominiert

Brasiliens Fußballstar Neymar muss bis nächstes Jahr auf sein Comeback in der Nationalmannschaft warten. Obwohl der 32-Jährige nach einem Kreuzbandriss wieder genesen ist, verzichtet Teamchef Dorival Júnior in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen heuer in Venezuela (14. November) und gegen Uruguay (20. November) auf den Offensivspieler. Neymar habe nach seiner Verletzung erst wenige Spielminuten gesammelt, "das war ein wichtiger Grund", erklärte der 62-Jährige.

Neymar feierte vor knapp zwei Wochen sein Comeback auf Clubebene, nachdem er sich am 18. Oktober 2023 einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte. Der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain wurde beim 5:4 seines Teams Al-Hilal in der asiatischen Champions League bei Al-Ain FC in der 77. Minute eingewechselt.

Júnior sagte, er habe in den vergangenen zwei Monaten dreimal mit Neymar gesprochen, dieser wolle wieder für die Nationalmannschaft spielen. "Nächstes Jahr wird er mehr Zeit zum Spielen haben, dann wird er sein Selbstvertrauen wieder ganz zurückgewinnen", meinte der Nationalcoach. Jungstar Endrick (18) von Real Madrid fehlt ebenfalls im Aufgebot.

Brasilien liegt in der WM-Qualifikation nach zehn Spielen auf dem vierten Platz, sechs Punkte hinter Tabellenführer Argentinien. Die sechs besten Mannschaften nehmen automatisch an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teil.