Jetzt muss Alaba Real retten

Real Madrid steckt in der Krise! Verletzungsprobleme, die endlose Mbappé-Saga und die nächste Pleite setzen die Königlichen unter Druck. Besonders bitter: Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss hoffen die Fans auf die Rückkehr von Abwehrchef David Alaba. Kann der ÖFB-Star die Wende bringen?

Mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Athletic Bilbao hätte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti den Rückstand auf Titelrivale FC Barcelona auf nur einen Punkt verkürzen können. Stattdessen kassierten die „Königlichen“ eine bittere 1:2-Niederlage – und erneut stand Kylian Mbappé im Mittelpunkt der Kritik. Grund dafür war ein verschossener Elfmeter. „Ein schwieriger Moment, aber die beste Gelegenheit, die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin“, schrieb der in den vergangenen Wochen wenig überzeugende Superstar auf Instagram. „Es ist schade mit dem Elfmeter, aber das passiert“, stärkte auch Ancelotti seinem Schützling den Rücken.

Doch der Frust sitzt tief: Bereits in der vergangenen Woche hatte Mbappé im Champions-League-Spiel gegen Liverpool einen Elfmeter vergeben. Die spanischen Medien zeigten indes weniger Nachsicht. „Athletic beerdigt Mbappé in La Catedral, Real Madrid gerät ins Trudeln“, titelte etwa die Zeitung Sport. Marca schrieb: „Madrid gewöhnt sich ans Verlieren.“

»Wenn Alaba zurückkehrt, werden wir stärker«

Trotz der Turbulenzen gibt es jedoch einen Lichtblick: das nahende Comeback von ÖFB-Kapitän David Alaba. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss steht der Real-Innenverteidiger vor der Rückkehr. „Alaba geht es sehr gut, er wird bald zurückkehren“, kündigte Ancelotti bereits letzte Woche an. Nun wurde er konkreter: „Wir sind trotz der Schwierigkeiten und großen Herausforderungen dabei und kämpfen wie immer. Wenn Vinícius, Camavinga und Alaba zurückkehren, werden wir umso stärker sein.“

Ein Comeback des Österreichers, der bereits mit dem Ball und teilweise wieder mit der Mannschaft trainiert, wird noch im Dezember erwartet. Der spanische Double-Sieger absolviert in diesem Jahr noch vier Spiele: gegen Vizemeister Girona, in der Champions League gegen Europa-League-Sieger Atalanta sowie in der Liga gegen Rayo Vallecano und Sevilla. Es bleibt spannend, bei welchem dieser Spiele Alaba wieder auf der Kaderliste stehen könnte