Bis 2027: Adi Hütter verlängert Vertrag in Monaco

Austro-Coach Adi Hütter verlängert sein gültiges Arbeitspapier bei AS Monaco bis Juni 2027.

Adi Hütter hat seinen Vertrag bei AS Monaco bis 2027 verlängert. In seiner zweiten Saison hat das Team unter ihm nach 16 Spieltagen exakt die gleiche Punktzahl wie in der Vorsaison – 30 Punkte und eine Torbilanz von +10. Monaco belegt derzeit den dritten Platz der Ligue-1-Tabelle, wie auch im Vorjahr.

Der österreichische Trainer erlebte seinen Durchbruch bei RB Salzburg und den BSC Young Boys, bevor er 2023 nach Frankreich zu Monaco wechselte. Als einer der bestbezahlten Trainer in der Grande Nation verdiente er damals rund 250.000 Euro monatlich. Mit der Vertragsverlängerung dürfte sich Hütters Gehalt weiter erhöht haben.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires ????



L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 ❤️????#Hütter2027 pic.twitter.com/y4vCCRdBrf — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 4, 2025

In dieser Saison zeigte Monaco vor allem im ersten Saisonviertel starke Leistungen, als sie sechs der ersten acht Spiele gewannen. Doch in den letzten acht Partien gab es vier Niederlagen. Aktuell liegt der Verein zehn Punkte hinter dem Tabellenführer Paris Saint-Germain. Insgesamt holte Hütter mit den Monegassen 35 Siege aus 60 Pflichtspielen bei 14 Niederlagen und 11 Unentschieden.