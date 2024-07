Bayern heiß auf Spanien-Wunderkind Williams

»Wusiala« vs. »Wamal« - Das Duell der Jungstars Musiala und Wirtz kontra Williams und Yamal - ein Jungstar-Duell rückt am Freitag (18 Uhr/live auf ORF1) vor dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien in den Fokus. So jung - und schon so gut. Welches Duo wird in Stuttgart jubeln ?