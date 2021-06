Deutsche legen Fehlstart gegen Frankreich hin

Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich war der erwartete Kracher - am Ende setzten sich die Franzosen durch ein Hummels-Eigentor 1:0 durch.

Den Start in die EURO haben sich die Deutschen anders vorgestellt. Nach dem 0:1 gegen Frankreich am Dienstag droht in der Todesgruppe F (mit Portugal und Ungarn) sogar das Vorrunden-Aus. Die Franzosen bestätigten hingegen ihre Favoritenrolle auf den Titel.

Heimvorteil für die DFB-Elf in München. 14.000 Fans sahen in der Allianz Arena zu Beginn aber „Les Bleus“ im Vormarsch. Paul Pogba kam in Minute 16 zur ersten Chance, setzte seinen Kopfball aber über das Tor. Nur eine Minute später prüfte Kylian Mbappé Goalie Manuel Neuer (17.).

Pechvogel Hummels mit Eigentor

Neuer wurde kurz danach aber doch bezwungen – ausgerechnet von einem eigenen Mann. Mats Hummels wollte bei einer scharfen Hereingabe von Lucas Hernandez klären, lenkte den Ball aus kurzer Distanz jedoch unhaltbar in die Maschen (20.).

Erst jetzt wachten die Deutschen auf. Thomas Müller kam per Kopf nach einer Flanke von Robin Gosens zur ersten Möglichkeit – vorbei (22.). Ilkay Gündogan verfehlte das Tor ebenfalls. Sein nicht ideal getroffener Halbvolley-Schuss sorgte immerhin erstmals für richtige Gefahr im Strafraum des Weltmeisters von 2018.

Stange! Frankreich im Aluminium-Pech

Nach der Pause fast das 2:0! Mbappé schickte Adrien Rabiot mit dem Außenrist und der knallte den Ball von halblinks aus sieben Metern an die linke Stange (52.). Jetzt folgte die bislang beste Phase für Deutschland. Gosens flankte auf Serge Gnabry und dessen Volley-Aufsitzer strich nur Zentimeter über die Latte (54.).

Kurz darauf setzte Gosens zum Kopfball an, traf mit seinem Gesäß dabei jedoch Benjamin Pavard mit voller Wucht am Kopf. Erst nach einer Behandlung ging’s für den französischen Verteidiger weiter. Und so jubelte er mit Teamkollege Mbappe über dessen vermeintliches 2:0. Doch der Superstar der Grande Nation hatte im Abseits gestanden, eher er Matthias Ginter, Joshua Kimmich und Gündogan austänzelte und bärenstark ins lange Eck einschoss. Bitter für ihn!

Elfmeter Alarm um Mbappe

Und wieder Mbappe im Fokus: Diesmal wurde er vom rechtzeitig fit gewordenen Karim Benzema in Szene gesetzt. Trotz mehreren Metern Rückstand zog Mbappe unwiderstehlich an Hummels vorbei und erlief den Ball. Doch der deutsche Verteidiger setzte zum Tackling an, bei dem Mbappé zu Boden ging. Kein Elfmeterpfiff - aber eine ganz knifflige Szene! Schließlich blieb es beim knappen aber verdienten 1:0 für Frankreich.

