Drei EM-Spiele im Delta-Hotspot London

Immer mehr angesteckte Fans. Jetzt drohen gleich drei Super-Spreader-Spiele.

In St. Petersburg zahlen die Russen bereits den Preis für volle Stadien ohne Maske und Abstand bei den dort ausgetragenen EM-Spielen. Hunderte finnische Fans haben sich in St. Petersburg bereits mit der Delta-Variante infiziert. Über 2.000 schottische Fans haben sich in London angesteckt.

Experten schlagen Alarm

Der Höhepunkt der Gefahr steht aber noch bevor: Kommende Woche stehen noch die zwei Habfinal-Spiele und das Finale im Wembley-Stadion just in London an. Dort macht die weit ansteckendere Delta-Variante bereits fast 100 Prozent der Fälle aus. Auch in London soll - trotz stark ansteigender Fallzahlen - vor über 60.000 Fans gespielt werden. Masken sind nicht erforderlich. Aber Antigentests. Allerdings fischen diese bei der Delta-Variante nur noch 20 Prozent der Infektiösen heraus.

Urs Karrer, Vizepräsident der Schweizer Covid-Taskforce, schlägt Alarm: Die EM ist für das Virus ein ideales Terrain. Die unkontrollierte EM-Euphorie könnte ein "Ischgl im Quadrat" auslösen. Immerhin geht nach der EURO auch die Urlaubssaison so richtig los.

Merkel versuchte Briten vor Explosion zu warnen

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hatte versucht, Großbritanniens Premier Boris Johnson vom Plan, über 60.000 Fans zuzulassen, abzubringen. Da die Fälle sonst explodieren könnten. Die UEFA will aber volle Zuschauertribünen.