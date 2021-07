132.000 Fans in Spielberg ohne Maske und Abstand

Das Formel-1-Weekend in Spielberg hatte überhaupt keine Zuschauerbegrenzung.

Spielberg. Während die ­Virologen besorgt auf die EURO schauen, fand gestern das erste Großevent ohne jegliche Zuschauerbeschränkung im steirischen Spielberg statt.

3-G-Regel. Zwar galt beim Formel-1-Grand-Prix die 3-G-Regel. Das heißt freilich, dass von den 132.000 auch etliche nur mit unzuverlässigen Selbsttests vor Ort gewesen sein dürften.

Keine Masken- und Abstandspflicht

Zudem galt weder eine Masken- noch Abstandspflicht. Die Fotos – allein 20.000 Gäste aus den Niederlanden waren anwesend – sprechen Bände. Dass sich derzeit die extrem ansteckende Delta-Variante in Europa ausbreitet, konnte man in den Zuschauertribünen nicht sehen.

Dafür war das Reglement für Kontakt mit den Fahrern umso strenger. Hier durften nur negativ PCR-Getestete – auch, wenn sie vollständig geimpft sind – und nur mit Maske rein.

Ursprünglich wurden 60.000 Karten verkauft. Nachdem aber Österreich auch noch die Maskenpflicht für Großevents fallen ließ, stieg der Kartenverkauf auf 132.000 (15.000 am Freitag, 40.000 am Samstag, 77.000 am Sonntag) übers gesamte Wochenende an. Seit 1. Juli gibt es keine Platzbeschränkungen mehr.

Virologe Norbert Nowotny: „Je mehr Leute auf einem Haufen sind, desto größer die Gefahr. In Spielberg werden leider sicher ein paar Infizierte dabei gewesen sein, davon kann man ausgehen. Wie schlimm es wirklich ist, werden wir in ein paar Wochen sehen.“