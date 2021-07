× Mittendrin unter den verrückten Holländern

Die Motivation ist grenzenlos, die Motoren grollen wieder! Der Red Bull Ring wird - wie schon vergangenes Wochenende - Orange eingefärbt und ich bin diesmal mittendrin!

In Spielberg angekommen liest man schon zahlreiche Shirts von verrückten Holländern mit „We are back, Max!“ Seit Beginn der Corona-Pandemie sind das erste Mal wieder volle Tribünen angesagt. Rund 60.000 Fans werden am Rennsonntag erwartet.

© oe24 ×

Am Eingang wird der Zugang nur mit QR Code der 3G-Regeln (Grünen Pass) gewährt. Ein paar Schritte weiter wird sogar noch einmal Fieber gemessen. Die Sicherheit ist hier in Spielberg groß geschrieben! Auch wenn dieses Mal keine Maskenpflicht am gesamten Renngelände herrscht. Etwas ungewohnt, aber trotzdem schön zu sehen, dass man die Begeisterung der Fans auch im Gesicht sehen kann.

© oe24 ×

Ansturm auf die Verstappen-Shirts!

Jetzt kann es endlich los gehen! Der erste Weg: In der Fan-Zone ein Merchandise-Shirt von Max Verstappen in Orange ergattern. Das ist leider einfacher gesagt als gedacht. Die meisten Shirts und Größen sind in den letzten Tagen schon vergriffen (verkauft) worden. Am Ende habe ich dann doch Glück und frisch eingekleidet geht es auf die Red Bull Tribüne, wo man auch hier zwei Drittel der Strecke sieht.

© oe24 ×

Die Formel 3 beginnt und so laute Motoren habe ich persönlich noch nie gehört! Fast nicht auszuhalten ohne Hörschutz, aber ein echter Fan hält das durch. Nach der Formel 3 und dem Porsche Super-Cup ist das erste große Highlight: die Formel-1-Fahrerparade. Und jetzt gibt es auf den Tribünen kein Halten mehr! Verstappen-Fans springen auf, die Masse tobt, orangene Fahnen werden geschwungen. Auf meiner Tribune erglänzen selbstverständlich auch rot-weiß-rote Fahnen. Die Fahrer winken einem zu, jetzt habe ich noch einmal das extra Stück an Begeisterung getankt. Das Rennen kann losgehen! ...

© oe24 ×