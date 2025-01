0:6 - Bullen-Debakel bei Letsch-Debüt gegen Bayern

Der FC Bayern München hat Red Bull Salzburg im ersten Spiel des Jahres keine Chance gelassen.

Red Bull Salzburg ist mit einer heftigen Abreibung in das neue Jahr gestartet. Die Bullen gehen im Test-Kracher vor den 26.107 Fans gegen den FC Bayern München mit 0:6 unter. Die Tore erzielten Eric Dier (10. Minute), Thomas Müller (24.), Michael Olise (29./48.), Joshua Kimmich (56.) und Jonathan Asp-Jensen (76.). Jürgen Klopp, der seit dem Jahreswechsel der neue „Head of Global Soccer“ im Fußball-Imperium des Red-Bull-Konzerns ist, wurde in der Salzburger Arena nicht gesichtet.

Er hätte ein Salzburger Bullen-Team gesehen, das auch unter dem neuen Trainer Thomas Letsch seine frühere Klasse sucht. Während für die Mozartstädter die Vorbereitung auf die Rückrunde erst begonnen hat, war das Spiel für die Münchner allerdings der letzte Härtetest vor dem Rückrunden-Auftakt der deutschen Bundesliga.