LASK ist eine Baustelle

Frenkie Schinkels erklärt, wie der LASK zurück in die Erfolgsspur finden kann.

Stadionprojekt, neuer Trainer, neue Spieler - der LASK ist nach der Chaossaison eine Baustelle. Ganz wichtig: In Linz muss man jetzt zusammenhalten. Vor allem Jürgen Werner und Siegmund Gruber. Nur dann kehrt man zurück in die Erfolgsspur. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, mit Dominik Thalhammer als Coach hat man sich nicht verpokert.

Ihm fehlt es an Erfahrung im Klubfußball. Die Qualität im Kader ist zweifellos da, Andreas Gruber ist ein starker neuer Mann. Mehr als Platz 2 ist aber nicht drin.