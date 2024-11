Revanche-Fieber: Rapid will Blau-Weiß Linz in die Schranken weisen

Rapid will die 0:3-Schmach gegen Blau-Weiß Linz aus dem Sommer wiedergutmachen – am Sonntag zählt im Allianz Stadion nur ein Sieg.

Rapid Wien will sich beim Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag (14:30 Uhr) für die bislang einzige Saisonniederlage in der Bundesliga revanchieren. Das 0:3 im August bezeichnete Trainer Robert Klauß als die „schlechteste Leistung“ seiner Amtszeit. Die Ausgangslage ist klar: Im letzten Liga-Heimspiel des Jahres müssen drei Punkte her, um die Chance auf Platz eins in der Tabelle zu wahren.

Revanche im Fokus

Rapid geht mit einem klaren Ziel ins letzte Liga-Heimspiel des Jahres: Wiedergutmachung für das 0:3 im Hinspiel. „Es war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben etwas gutzumachen“, sagte Trainer Robert Klauß. Der Deutsche, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert, will jedoch keine Ablenkungen zulassen: „Ich hoffe, dass keiner mitbekommt, dass ich Geburtstag habe.“

Letzte Heim-Chance 2023

In den letzten beiden Pflichtspielen enttäuschte Grün-Weiß mit einem torlosen Remis bei der WSG Tirol und einem unnötigen 1:1 gegen die Shamrock Rovers in der Conference League. Dennoch sieht Klauß sein Team für das Rückspiel gegen Linz gut aufgestellt und ist nicht zum Rotieren gezwungen. Auch der genesene Isak Jansson könnte am Sonntag auflaufen.

Schwächephase bei Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß Linz hat zuletzt an Schwung verloren. Nach nur vier Punkten aus sieben Spielen stehen die Linzer unter Druck. Trotz der 0:2-Niederlage gegen den GAK und anhaltenden Diskussionen um Trainer Gerald Scheiblehner verspricht der Coach vollen Einsatz: „Wir werden auf Sieg spielen.“

Rapid will beim Rückspiel gegen Blau-Weiß Linz einen versöhnlichen Jahresabschluss vor eigenem Publikum feiern – drei Punkte sind dabei Pflicht, um den Anschluss an Tabellenführer Sturm Graz nicht zu verlieren.