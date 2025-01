Wechsel fix: Rapids Hofmann zieht es Richtung Ungarn

Maximilian Hofmann verlässt Rapid - den Klub bei dem er seine gesamte bisherige Profi-Karriere verbracht hat. In Ungarn schlägt der Innenverteidiger ein neues Kapitel auf.

Jetzt ist es fix! Rapid-Urgestein Maximilian Hofmann verlässt den Rekordmeister und steht ab sofort für den ungarischen Erstligisten Debreceni VSC auf dem Platz. Damit endet eine langjährige Ära in Hütteldorf - am 5. Juli 2003 unterschrieb der damals neunjährige Hofmann seinen ersten Vertrag beim Rapid-Nachwuchs. Nach 7.681 grün-weißen Tagen endet nun die Rapid-Reise für den mittlerweile 31-Jährigen.

Hofmann: "Bin mit Leib und Seele Rapidler!

Die Medizin-Tests hat der Verteidiger bereits hinter sich gebracht. Am Wochenende stößt Hofmann beim Trainingslager in der Türkei zu seinen neuen Teamkollegen, sowie seinen neuen Coach Nestor El Maestro. Dieser hatte das höchste Amt von 2019 bis 2020 auch schon bei Sturm Graz inne. Für den Ex-Rapid-Abwehrstar ist es kein leichter Abschied: "Für mich ist es nicht leicht, Worte zu finden. Ich bin mit Leib und Seele Rapidler und sehr stolz, so lange für meinen Verein gespielt haben zu dürfen. Nun beginnt ein neues Kapitel. Ich bin natürlich gespannt auf die Aufgabe und freue mich über das Vertrauen meines künftigen Trainers und aller Verantwortlichen von Debrecen."

Hofmann weiter: "Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei der unglaublichen Rapid-Fangemeinde ebenso zu bedanken wie bei meinen Mitspielern, Betreuern, den Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern sowie den vielen Trainern, die mich von klein auf bei Rapid so unterstützt haben, dass ich weit mehr als ein Jahrzehnt Teil der Profimannschaft war", so der Wiener emotional.