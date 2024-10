Aus für Rapid - Austria & LASK im Viertelfinale

Der SK Rapid musste sich im Cup einem Zweitligisten geschlagen geben. Der SV Stripfing sowie die Wiener Austria und der LASK stehen indes im ÖFB-Cup-Viertelfinale!

Unglaublich! Der SK Rapid vergab gegen Zweitligisten SV Stripfing das Ticket fürs ÖFB-Cup-Viertelfinale. Nachdem Hartberg mit einem 3:0-Triumph gegen Absteiger Austria Lustenau bereits am Dienstag in die nächste Runde gestürmt war, zogen nun auch die Bundesligisten Austria und LASK sowie Rapid-Bekämpfer Stripfing nach. Auch für die Zweitligisten SV Horn und Voitsberg endete die Cup-Reise.

1:2! Rapid gegen Stripfing

Schon recht früh bekam man im Stadion Hohe Warte den Eindruck, dass die Hütteldorfer ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden. Der Großteil der ersten Halbzeit spielte sich in der Spielfeld-Hälfte des SV Stripfing ab, deren Defensiv-Bemühungen allerdings sehr lange einen grün-weißen Treffer verhindern sollten. In der 39. Minute passierte dann das Unvermeidliche. Nach einem Eckball von Benjamin Böckle köpfte Verteidiger Maximilian Hofmann das Leder ins Netz. Mit einem 1:0-Stand ging es in die Pause.

© GEPA ×

Auch kurz nach der Kabinen-Auszeit änderte sich auf dem Platz nicht viel. Wieder war hauptsächlich die Truppe von Coach Robert Klauß im Ballbesitz, doch die Verteidigung der Stripfinger machte es dem Rekordmeister schwer Chancen zu verwerten. Dann drehte sich die Partie allerdings. Es kam zum Ausgleich durch Joker Darijo Pecirep (79.). Und als wäre das nicht genug legte in der 85. Minute auch noch Dejan Radonjic nach. Bitter! Mit einem 1:2-Stand endete für Rapid in der zwölften Partie die Ungeschlagen-Serie. Das Cup-Abenteuer ist vorbei.

1:0! Austria gegen Horn

Auch Rapid-Stadtrivale Austria bemühte sich im Cup-Duell mit Zweitligisten SV Horn um ein dominantes Auftreten. So bahnten sich die Veilchen ihren Weg immer wieder in die gegnerische Hälfte, mussten auf den Führungstreffer allerdings 35 Minuten warten. Nachdem ein Kopfball von Stürmer Nik Prelec nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hatte, versuchte sich Reinhold Ranftl am 1:0, sollte allerdings erst beim zweiten Versuch erfolgreich sein.

© GEPA ×

Die Austrianer behielten auch in der zweiten Spielzeit die Überhand, doch auch die Niederösterreicher wurden das ein oder andere Mal gefährlich. Das Glück schien nicht auf Seiten der Wiener zu sein, gab es doch zahlreiche Top-Chancen, die allesamt nicht in Tore verwandelt werden konnten. So kamen Manfred Fischer und Co. in dieser Partie nicht über ein 1:0 hinaus - für den Aufstieg in die nächste Runde hat es gereicht.

2:1! LASK gegen Voitsberg

Indes wurde der LASK bei Voitsberg herausgefordert, versuchte mit Mühe sich durchzusetzen. Schon in der 2. Spielminute brachte Martin Krienzer LASK-Goalie Jörg Siebenhandl ins Schwitzen, es blieb allerdings lediglich bei einem "Warn-Schuss". Die Linzer kamen langsam besser ins Spiel, kassierten jedoch in der 33. Minute einen Gegentreffer - dieses Mal klappte es für Krienzer. Doch die Gäste ließen es nicht zu sich in die Pause zu verabschieden, ohne davor auszugleichen. Kapitän Robert Zulj traf nach einer Vorlage von Valon Berisha zum 1:1.

© GEPA ×

Schon kurz nach der Pause ging der LASK in Führung. Der eingewechselte Innenverteidiger Philipp Ziereis wurde in der 47. Minuten zu einem der Torschützen des Abends. Umso gefährlicher wurden die Hausherren in den kommenden Minuten, standen immer wieder kurz vor dem Ausgleich. Die Steirer und die Oberösterreicher begegneten sich auf Augenhöhe. Dennoch endete die Partie mit einem 2:1 zu Gunsten vom LASK. Ab geht's ins Cup-Viertelfinale!