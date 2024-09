Nach Derby-Tumulten: Donaufeld fürchtet Rapid-Zorn

In der zweiten Runde des ÖFB-Fußball-Cups gastiert am Mittwochabend der SK Rapid beim Vertreter aus der Regionalliga Ost SC Donaufeld.

Auf der Spielstätte der Vienna in Döbling geht es für die Grün-Weißen (18.00 Uhr/live in Konferenz auf ORF 1 & Sport24-Liveticker) gegen Altachs Erstrunden-Schreck SR Donaufeld um den Einzug ins Achtelfinale.

Krisen-Derby Nachbeben

Rapid geht zwar mit dem Hochgefühl des Derby-Erfolgs gegen die Austria in den Cup, die Aufarbeitung der Tumulte danach beschäftigte den Verein aber deutlich mehr. Es schaue jedenfalls "gut aus, dass wir fast alle wieder zur Verfügung haben", meinte Trainer Robert Klauß. Weiterhin fehlen werden Isak Jansson und Neuerwerbung Ryan Mmaee. Klauß kündigte am Dienstag an, dass es auf ein paar Positionen in der Startelf Veränderungen geben könnte.

Paukenschlag: Nächsten vier Wiener Derbys ohne Gäste-Fans

Die Angst vor erneuten Ausschreitungen ist auf jeden Fall nicht gegeben, sehr wohl rechnen Insider aber mit einer Reaktion der Rapid-Fans auf die Ankündigung bei Derbys in Favoriten nicht mehr ins Stadion zu dürfen.

Rapid im Vorjahr mit 7:0-Kantersieg

Die eigentlich in Floridsdorf beheimateten Donaufelder haben in der ersten Runde mit Altach einen Bundesligisten aus dem Bewerb gekickt. Das jüngste Duell mit den Rapid-Profis verlief nicht nach Geschmack des von Josef Michorl trainierten Außenseiters. Im Vorjahr siegten die Hütteldorfer in der ersten Cup-Runde mit 7:0, damals wurde am Sport-Club-Platz gespielt. Aktuell ist Donaufeld Ostliga-Tabellenführer. "Sie spielen sehr intensiven Fußball, das wird nicht ganz so einfach. Ich glaube, da brauchen wir schon ein Stück weit Geduld und vor allem selber eine gute Körperlichkeit und Intensität", sagte Klauß.

Nach Cup gegen LASK und ab in die Türkei

Für den Rekordmeister ist das Cup-Spiel gleichbedeutend mit dem Start für ein Mammutprogramm. Denn schon am Samstag steigt in der Bundesliga das Duell gegen den LASK, bevor es in der nächsten Woche zum Conference League-Auswärtsspiel nach Istanbul geht. Gegner ist der türkische Spitzenklub Istanbul Başakşehir. Canal+ zeigt das Spiel am Do., 2. Oktober um 16.30 Uhr.