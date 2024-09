94 Wochen Sperre für Kicker nach Kopfstoß

Der Wiener Strafausschuss verpasste einem Unterhaus-Kicker wohl die längste Sperre aller Zeiten.

In der 2. Runde der Unterliga A kam es am FavAC-Platz in Wien-Favoriten zum Duell FC Kurd gegen KSV Ankerbrot Monte Laa. Keiner der Unterhaus-Kicker hätte sich am 12. September wohl gedacht bei einer Rekord-Partie am Platz zu stehen. Wobei die aufgestellte Bestmarke nicht auf die sportliche Leistung zurückzuführen ist, sondern durch die Tätlichkeit des Kurd-Spielers a. F., der nach dem Platzverweis eines Mitspielers sich vor den Schiedsrichter stellte und diesen einen Kopfstoß verpasste.





Schiri P.-H. ging zunächst zu Boden und brach danach die Partie vorzeitig ab. Der Übeltäter fasste zunächst eine Sperre von 42 Wochen aus, die vom Wiener Strafausschuss nun noch einmal revidiert wurde. Das neue Urteil lautet: Der mittlerweile von seinem Verein suspendierte Kurd-Akteur ist für die Dauer von rekordverdächtigen 94 Wochen gesperrt worden und darf somit die nächsten zwei Jahre kein Fußballspiel bestreiten.