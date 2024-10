Nationalspieler (31) lag tot in seinem Pool

Große Trauer um George Baldock: Der 31-jährige griechische Fußball-Star wurde am Mittwochabend tot in seinem Swimmingpool entdeckt. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Baldock wurde in England geboren und spielte für Sheffield United unter anderem auch in der Champions League. 2022 entschied sich der Rechtsverteidiger, für das Land seiner Oma zu spielen, und stand insgesamt 12 Mal für Griechenland auf dem Platz.

Zuletzt spielte der 31-Jährige für Panathinaikos Athen und stand am Sonntag im Derby gegen Olympiakos Piräus sogar noch 75 Minuten auf dem Platz.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB