Brasilien verliert gegen Paraguay

Rekordweltmeister Brasilien hat in der WM-Qualifikation gegen Paraguay überraschend verloren.

Im Chaco Defenders Stadium blieb die "Seleção" torlos und verlor mit 0:1 (0:1). Trotz des Offensivtrios von Real Madrid - Vinicius Júnior, Rodrygo und Endrick - schaffte es die Mannschaft um Dorival Júnior nicht, den Gegner zu bezwingen. Paraguays Diego Gómez schoss in der 20. Minute sehenswert den einzigen Treffer des Abends.

Nach einer Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen gelang der "Seleção" im letzten Spiel gegen Ecuador ein kurzer Befreiungsschlag - jetzt enttäuschte Brasilien erneut. "Die Qualifikation ist nicht einfach, es ist eine schwierige Zeit und wir müssen wissen, wie wir damit umgehen. Es ist eine Zeit des Übergangs, und uns fehlt das Vertrauen", sagte Marquinhos nach Spielabpfiff.

Durch die Niederlage am achten Spieltag rutscht Brasilien in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf den 5. Rang ab. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebente muss in die Relegation. In einem Monat trifft die "Seleção" auf Chile, Paraguay spielt gegen Ecuador.