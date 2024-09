Deutsche freuen sich nach Gala gegen Ungarn auf Holländer

Deutschland bekommt es nach dem überzeugenden 5:0-Heimauftakt in die Fußball-Nations-League gegen Ungarn am Dienstag auswärts mit den Niederlanden zu tun.

Diese sind mit einem 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina ebenfalls erfolgreich und treffsicher gestartet. "Die Holländer haben auch fünf Tore geschossen. Holland hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und sehr viel Potenzial, was die Einzelspieler angeht. Da bin ich gespannt", sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann.

Angeführt von den gegen Ungarn überragenden Florian Wirtz und Jamal Musiala soll die an mehreren Positionen verjüngte DFB-Auswahl auch in Amsterdam bestehen. Nagelsmann erinnerte nach dem Ungarn-Spiel in Düsseldorf an das 2:1 im vergangenen März in Frankfurt gegen die Niederlande. "Das Spiel, was wir in der EM-Vorbereitung hatten, war nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Da freuen wir uns sehr drauf."

Ungarns italienischer Teamchef Marco Rossi hatte hingegen wenig Grund zur Freude. "Für die zweite Hälfte müssen wir uns schämen. Nach dem zweiten Tor sind wir vom Platz verschwunden. Gegen Deutschland kannst du verlieren, wenn du 0:2 verlierst. Ein 0:5 ist eine Schande", sagte Rossi, dessen Mannschaft am Dienstag gegen Bosnien zu Hause antritt.